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Eleições 2018

TRE-ES disponibiliza telefone para tirar dúvidas sobre as eleições

Serviço estará acessível por meio do telefone 0800-001-2018, das 8h às 18h do sábado (06) e das 7h às 18h do domingo (07)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2018 às 18:00

Publicado em 01 de Outubro de 2018 às 18:00

Crédito: Edson Chagas
Para garantir aos eleitores o pleno direito ao exercício do voto e oferecer informações básicas sobre o processo eleitoral de 2018, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) disponibilizará, neste fim de semana, o Disque-Eleições 2018.
> Saiba quais são as funções de cada cargo em disputa nesta eleição
O serviço estará acessível por meio do telefone 0800-001-2018, das 8h às 18h do sábado (06) e das 7h às 18h do domingo (07).
Poderá ser consultado o número do título de eleitor, documentos obrigatórios para apresentação no dia da das eleições, local de votação, cargos que estão na disputa e ordem na urna eletrônica. E, ainda, dúvidas sobre como votar e justificativa da ausência à seção eleitoral.
> Perdeu o prazo da 2ª via do título? Veja o que fazer

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