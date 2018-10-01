TRE-ES disponibiliza telefone para tirar dúvidas sobre as eleições

O serviço estará acessível por meio do telefone 0800-001-2018, das 8h às 18h do sábado (06) e das 7h às 18h do domingo (07).

Poderá ser consultado o número do título de eleitor, documentos obrigatórios para apresentação no dia da das eleições, local de votação, cargos que estão na disputa e ordem na urna eletrônica. E, ainda, dúvidas sobre como votar e justificativa da ausência à seção eleitoral.