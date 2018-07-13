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TRE condena prefeito de Irupi à cassação por compra de votos

Além da cassação, foi determinada a inelegibilidade do tucano por oito anos e pagamento de multa

Publicado em 13 de Julho de 2018 às 00:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2018 às 00:08
Carlos Henrique Emerich Storck Crédito: Prefeitura de Irupi
O prefeito de Irupi, Carlos Henrique Emerick Storck, reeleito em 2016 pelo PSDB, teve o diploma cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) por compra de votos. A decisão foi anunciada na sessão desta quinta-feira (12), mas ainda cabe recurso.
Além da cassação, foi determinada a inelegibilidade por oito anos e ainda pagamento de multa de cerca de R$ 50 mil.
De acordo com a ação do Ministério Público Eleitoral, o prefeito usou um programa chamado "Mais Máquinas" para comprar votos. A prefeitura arcava com parte dos custos da operação dos veículos em propriedades em troca de votos.
O advogado de Carlos Henrique, Rodrigo Lisboa Corrêa, informou que pretende apresentar um embargo de declaração ao TRE e um recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), com pedido de efeito suspensivo.
"A defesa vai se utilizar de todos os meios processuais cabíveis para reverter a decisão, que respeitamos, mas não concordamos", frisou o advogado.
O vice-prefeito Leandro Purcino de Almeida também foi condenado à cassação. A advogada dele não foi localizada para comentar.

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