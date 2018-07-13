TRE condena prefeito de Irupi à cassação por compra de votos

Carlos Henrique Emerich Storck Crédito: Prefeitura de Irupi

O prefeito de Irupi, Carlos Henrique Emerick Storck, reeleito em 2016 pelo PSDB, teve o diploma cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) por compra de votos. A decisão foi anunciada na sessão desta quinta-feira (12), mas ainda cabe recurso.

Além da cassação, foi determinada a inelegibilidade por oito anos e ainda pagamento de multa de cerca de R$ 50 mil.

De acordo com a ação do Ministério Público Eleitoral, o prefeito usou um programa chamado "Mais Máquinas" para comprar votos. A prefeitura arcava com parte dos custos da operação dos veículos em propriedades em troca de votos.

O advogado de Carlos Henrique, Rodrigo Lisboa Corrêa, informou que pretende apresentar um embargo de declaração ao TRE e um recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), com pedido de efeito suspensivo.

"A defesa vai se utilizar de todos os meios processuais cabíveis para reverter a decisão, que respeitamos, mas não concordamos", frisou o advogado.