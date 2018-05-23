Toffoli nega habeas a assessor de Picciani preso com R$ 55 mil

Ministro Dias Toffoli na sessão da 1ª Turma Crédito: Carlos Humberto/STF

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, negou habeas corpus ao assessor especial do presidente afastado da Assembleia do Rio, Jorge Picciani (MDB), com quem foram apreendidos R$ 55 mil em espécie.

Fabio Cardoso do Nascimento foi preso na Operação Cadeia Velha, desdobramento da Lava Jato no Rio, por suspeita de receber propina para o deputado estadual Paulo Melo (MDB).

O Ministério Público Federal afirma que 95% das entregas de propina a Paulo Melo eram feitas para Andréa Cardoso do Nascimento, chefe de gabinete do emebista, e para Fábio Nascimento  irmão de Andréa.

A defesa de Fábio alegou ao Supremo constrangimento ilegal por excesso de prazo, visto que ele se encontra preso sem culpa formada desde 14 de novembro de 2017, ou seja, há 188 dias.

O Ministério Público Federal ainda aponta operações bancárias de Fábio consistentes no depósito de R$ 200.000,00 em sua própria conta e o saque de R$ 100.000,00 de uma das contas do deputado Paulo Melo.

Os procuradores também relatam ter encontrado com o assessor talonários de cheques e cartões da empresa Mauá Agropecuária, pessoa jurídica também atingida por medidas constritivas e que é apontada como supostamente utilizada para lavagem de dinheiro pelo deputado estadual Paulo Melo.

Os advogados argumentaram que o título da custódia preventiva, além de não possuir contemporaneidade com os fatos, não traz fundamentação idônea para justificar a necessidade da medida e que na decisão prisional ora combatida, em relação ao paciente, não há demonstração individualizada, com base em elementos concretos, acerca da necessidade de sua segregação cautelar ( ) (grifos dos autores).

A defesa pediu a ele extensão de habeas dado pelo Tribunal Regional Federal da 2.ª Região a outra investigada.

Toffoli, no entanto, afirmou que, no tocante ao pedido de extensão da decisão do TRF2, que beneficiou corré com revogação da prisão preventiva, salta aos olhos, neste primeiro exame, a supressão de instância.