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Supremo

Toffoli nega habeas a assessor de Picciani preso com R$ 55 mil

Fabio Cardoso do Nascimento e sua irmã Andréa recebiam, segundo os investigadores da Operação Cadeia Velha, 95% da propina destinada ao deputado estadual Paulo Melo, do MDB fluminense
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 01:03

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 01:03

Ministro Dias Toffoli na sessão da 1ª Turma Crédito: Carlos Humberto/STF
O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, negou habeas corpus ao assessor especial do presidente afastado da Assembleia do Rio, Jorge Picciani (MDB), com quem foram apreendidos R$ 55 mil em espécie.
Fabio Cardoso do Nascimento foi preso na Operação Cadeia Velha, desdobramento da Lava Jato no Rio, por suspeita de receber propina para o deputado estadual Paulo Melo (MDB).
O Ministério Público Federal afirma que 95% das entregas de propina a Paulo Melo eram feitas para Andréa Cardoso do Nascimento, chefe de gabinete do emebista, e para Fábio Nascimento  irmão de Andréa.
A defesa de Fábio alegou ao Supremo constrangimento ilegal por excesso de prazo, visto que ele se encontra preso sem culpa formada desde 14 de novembro de 2017, ou seja, há 188 dias.
O Ministério Público Federal ainda aponta operações bancárias de Fábio consistentes no depósito de R$ 200.000,00 em sua própria conta e o saque de R$ 100.000,00 de uma das contas do deputado Paulo Melo.
Os procuradores também relatam ter encontrado com o assessor talonários de cheques e cartões da empresa Mauá Agropecuária, pessoa jurídica também atingida por medidas constritivas e que é apontada como supostamente utilizada para lavagem de dinheiro pelo deputado estadual Paulo Melo.
Os advogados argumentaram que o título da custódia preventiva, além de não possuir contemporaneidade com os fatos, não traz fundamentação idônea para justificar a necessidade da medida e que na decisão prisional ora combatida, em relação ao paciente, não há demonstração individualizada, com base em elementos concretos, acerca da necessidade de sua segregação cautelar () (grifos dos autores).
A defesa pediu a ele extensão de habeas dado pelo Tribunal Regional Federal da 2.ª Região a outra investigada.
Toffoli, no entanto, afirmou que, no tocante ao pedido de extensão da decisão do TRF2, que beneficiou corré com revogação da prisão preventiva, salta aos olhos, neste primeiro exame, a supressão de instância.
O ministro decidiu. Quanto ao excesso de prazo invocado, destaco que não destoa da jurisprudência desta Corte, o entendimento do Ministro Félix Fischer no sentido de que a complexidade da ação penal e pluralidade de réus justificam o alargamento do prazo para a conclusão da instrução criminal, não fere o entendimento desta Corte. Vide: [a] complexidade dos fatos e do procedimento, permitem seja ultrapassado o prazo legal da instrução processual (RHC nº 143.166-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 28/9/17).

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