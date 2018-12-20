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Decisão suspensa

Toffoli derruba decisão que mandou soltar presos em 2ª instância

Suspensão tem validade até o dia 10 de abril de 2019
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2018 às 22:49

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 22:49

Dias Toffoli derrubou ainda nesta quarta-feira, 19, a liminar do ministro Marco Aurélio Mello Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, suspendeu há pouco a decisão do ministro Marco Aurélio que determinou a soltura de todos os presos que tiveram a condenação confirmada pela segunda instância da Justiça.
> Reale Jr. diz que decisão de Marco Aurélio é ato arbitrário
O ministro atendeu a um pedido de suspensão liminar feito pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge.
Com a decisão, a liminar (decisão provisória) de Toffoli terá validade até o dia 10 de abril de 2019, quando o plenário do STF deve julgar novamente a questão da validade da prisão após o fim dos recursos na segunda instância.
O julgamento foi marcado antes da decisão desta quarta-feira (19) do ministro Marco Aurélio.
> Aliados de Bolsonaro pedirão ao Senado impeachment de Marco Aurélio

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