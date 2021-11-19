TJES elege três desembargadores e forma lista para governador escolher mais um

Foram eleitos na manhã desta sexta-feira (19) três novos desembargadores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). A sessão extraordinária do Pleno da Corte escolheu os nomes para as três vagas destinadas a juízes de carreira, sendo dois deles por merecimento e o terceiro por antiguidade.
Foram escolhidos:
- Rachel Durão Correia Lima - eleita pelo critério de antiguidade. Ela atuava no 2º Juizado Especial Criminal e nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ambos de Vitória
- Helimar Pinto - eleito pelo critério de merecimento. Atuava em vila Velha, no 3º Juizado Especial Criminal e de Fazenda Pública
- Júlio Cesar Costa de Oliveira - eleito pelo critério de merecimento. Atuava em Vitória na 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente
Os três ocupam as vagas deixadas após a aposentadoria dos desembargadores Sérgio Bizzotto e Carlos Henrique Rios do Amaral, e ainda pela morte de William Couto Gonçalves.
ESCOLHIDA LISTA TRÍPLICE DO MPES
Na mesma sessão também foi votada a lista tríplice do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que foi enviada para o governador Renato Casagrande.
Foram escolhidos:
- Eder Pontes - 21 votos
- Josemar Moreira - 21 votos
- Maria Clara Mendonça Perim - 16 votos
Pouco após o fim da sessão, o governador divulgou a escolha do nome de Eder Pontes para ocupar a vaga.
ÚLTIMA VAGA É DA OAB-ES
No próximo dia 30 o conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Espírito Santo (OAB-ES) irá reduzir a lista atual de 35 candidatos que disputam a uma vaga de desembargador, pela instituição, para uma com 12 candidatos.
Na sequência, no início de dezembro, os advogados vão votar e escolher, a partir desta lista, os seis nomes que farão parte de uma lista a ser encaminhada para o TJES eleger a lista tríplice, que na sequência será enviada ao governador, que fará a opção final para a última vaga de desembargador.
A sessão do Tribunal Pleno ocorreu de forma híbrida, com dois desembargadores participando de forma on-line.
Atualização
19/11/2021 - 5:52
A matéria foi atualizada após a escolha, pelo governador Renato Casagrande, do nome de Eder Pontes para ocupar a quarta vaga.