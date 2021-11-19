TJES elege três desembargadores e forma lista para governador escolher mais um

Fachada do TJES na praia do Suá Crédito: Carlos Alberto Silva

Foram eleitos na manhã desta sexta-feira (19) três novos desembargadores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). A sessão extraordinária do Pleno da Corte escolheu os nomes para as três vagas destinadas a juízes de carreira, sendo dois deles por merecimento e o terceiro por antiguidade.

Foram escolhidos:

Rachel Durão Correia Lima - eleita pelo critério de antiguidade. Ela atuava no 2º Juizado Especial Criminal e nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ambos de Vitória

Juíza Rachel Durão Correia Lima Crédito: Leticia Gonçalves

Helimar Pinto - eleito pelo critério de merecimento. Atuava em vila Velha, no 3º Juizado Especial Criminal e de Fazenda Pública

Juiz Helimar Pinto Crédito: Leticia Gonçalves

Júlio Cesar Costa de Oliveira - eleito pelo critério de merecimento. Atuava em Vitória na 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente

Juiz Júlio Cesar Costa de Oliveira Crédito: Leticia Gonçalves

Os três ocupam as vagas deixadas após a aposentadoria dos desembargadores Sérgio Bizzotto e Carlos Henrique Rios do Amaral, e ainda pela morte de William Couto Gonçalves.

ESCOLHIDA LISTA TRÍPLICE DO MPES

Foram escolhidos:

Eder Pontes - 21 votos

- 21 votos Josemar Moreira - 21 votos

- 21 votos Maria Clara Mendonça Perim - 16 votos

Josemar Moreira, Maria Clara Mendonça Perim e Eder Pontes Crédito: Leticia Gonçalves

ÚLTIMA VAGA É DA OAB-ES

No próximo dia 30 o conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Espírito Santo (OAB-ES) irá reduzir a lista atual de 35 candidatos que disputam a uma vaga de desembargador, pela instituição, para uma com 12 candidatos.

Na sequência, no início de dezembro, os advogados vão votar e escolher, a partir desta lista, os seis nomes que farão parte de uma lista a ser encaminhada para o TJES eleger a lista tríplice, que na sequência será enviada ao governador, que fará a opção final para a última vaga de desembargador.

A sessão do Tribunal Pleno ocorreu de forma híbrida, com dois desembargadores participando de forma on-line.