Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sessão extraordinária

TJES elege três desembargadores e forma lista para governador escolher mais um

Em sessão nesta sexta-feira (19) foram escolhidos os juízes de carreira que vão ocupar três vagas de desembargador. Foi ainda definida a lista tríplice dos candidatos do MPES, para o governador escolher o ocupante da quarta vaga
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2021 às 15:41

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 15:41

Fachada do TJES na praia do Suá
Fachada do TJES na praia do Suá Crédito: Carlos Alberto Silva
Foram eleitos na manhã desta sexta-feira (19) três novos desembargadores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). A sessão extraordinária do Pleno da Corte escolheu os nomes para as três vagas destinadas a juízes de carreira, sendo dois deles por merecimento e o terceiro por antiguidade.
Foram escolhidos:
  • Rachel Durão Correia Lima - eleita pelo critério de antiguidade. Ela atuava no 2º Juizado Especial Criminal e nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ambos de Vitória
Eleição para vagas de desembargadores
Juíza Rachel Durão Correia Lima Crédito: Leticia Gonçalves
  • Helimar Pinto -  eleito pelo critério de merecimento. Atuava em vila Velha, no 3º Juizado Especial Criminal e de Fazenda Pública
Eleição para vagas de desembargadores
Juiz Helimar Pinto Crédito: Leticia Gonçalves
  • Júlio Cesar Costa de Oliveira - eleito pelo critério de merecimento. Atuava em Vitória na 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente
Eleição para vagas de desembargadores
Juiz Júlio Cesar Costa de Oliveira  Crédito: Leticia Gonçalves
Os três ocupam as vagas deixadas após a aposentadoria dos desembargadores Sérgio Bizzotto e Carlos Henrique Rios do Amaral, e ainda pela morte de William Couto Gonçalves.

ESCOLHIDA LISTA TRÍPLICE DO MPES

Na mesma sessão também foi votada a lista tríplice do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que foi enviada para o governador Renato Casagrande.
Foram escolhidos:
  • Eder Pontes - 21 votos
  • Josemar Moreira - 21 votos
  • Maria Clara Mendonça Perim - 16 votos
Eleição para vagas de desembargadores
Josemar Moreira, Maria Clara Mendonça Perim e Eder Pontes Crédito: Leticia Gonçalves
Pouco após o fim da sessão, o governador divulgou a escolha do nome de Eder Pontes para ocupar a vaga.

Veja Também

Os bastidores da corrida por uma cadeira de desembargador do TJES

Veja os advogados que disputam vaga de desembargador no ES

Quem são os 6 membros do MPES escolhidos para disputar vaga de desembargador

ÚLTIMA VAGA É DA OAB-ES

No próximo dia 30 o conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Espírito Santo (OAB-ES) irá reduzir a lista atual de 35 candidatos que disputam a uma vaga de desembargador, pela instituição, para uma com 12 candidatos.
Na sequência, no início de dezembro, os advogados vão votar e escolher, a partir desta lista, os seis nomes que farão parte de uma lista a ser encaminhada para o TJES eleger a lista tríplice, que na sequência será enviada ao governador, que fará a opção final para a última vaga de desembargador.
A sessão do Tribunal Pleno ocorreu de forma híbrida, com dois desembargadores participando de forma on-line.

Atualização

19/11/2021 - 5:52
A matéria foi atualizada após a escolha, pelo governador Renato Casagrande, do nome de Eder Pontes para ocupar a quarta vaga.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Rizk é reeleito presidente da OAB-ES e fala em melhorar diálogo com o Judiciário

OAB-ES: o embate final entre os candidatos ao comando da Ordem

Disputa na OAB-ES: Rizk registra chapa e responde a adversários

"Barriga no balcão" e "Pra trás OAB": disputa pelo comando da OAB-ES é chapa quente

OAB-ES prepara advogados para desafios da profissão pós-pandemia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

MPES TJES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados