TJES define nomes da lista tríplice para disputa por vaga no TRE

Os advogados Adriano Sant'Ana Pedra, Edison Viana dos Santos e Rodrigo Campana Tristão disputam vaga no TRE-ES Crédito: Assessoria TJES

Para a formação da lista tríplice, os desembargadores votaram nos nomes de diversos advogados inscritos. Os três mais votados compuseram a relação. Foram necessárias duas votações para chegar aos três nomes, sendo que, na primeira, o advogado Rodrigo Tristão obteve 20 votos e Adriano Pedra, 17.

Para integrar a lista, era preciso obter ao menos 16 votos, o que corresponde à maioria dos 30 desembargadores. Como nenhum outro advogado conseguiu essa quantidade de votos na primeira vez, uma segunda votação foi feita e o advogado Edison Viana recebeu 20 votos.

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