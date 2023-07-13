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Voto dos desembargadores

TJES define nomes da lista tríplice para disputa por vaga no TRE

Escolha dos três nomes ocorreu durante sessão do Pleno do Tribunal realizada na tarde desta quinta-feira (13)

Publicado em 13 de Julho de 2023 às 19:35

Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

13 jul 2023 às 19:35
Os advogados Adriano Sant'Ana Pedra, Edison Viana dos Santos e Rodrigo Campana Tristão disputam vaga no TRE-ES
Os advogados Adriano Sant'Ana Pedra, Edison Viana dos Santos e Rodrigo Campana Tristão disputam vaga no TRE-ES Crédito: Assessoria TJES
Os advogados Adriano Sant'Ana Pedra, Edison Viana dos Santos e Rodrigo Campana Tristão foram escolhidos pelos desembargadores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) para compor lista tríplice na disputa por uma vaga de juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES). Eles vão concorrer à vaga atualmente ocupada pelo jurista Lauro Coimbra, cujo mandato na Corte Eleitoral se encerra em novembro deste ano.
Para a formação da lista tríplice, os desembargadores votaram nos nomes de diversos advogados inscritos. Os três mais votados compuseram a relação. Foram necessárias duas votações para chegar aos três nomes, sendo que, na primeira, o advogado Rodrigo Tristão obteve 20 votos e Adriano Pedra, 17.
Para integrar a lista, era preciso obter ao menos 16 votos, o que corresponde à maioria dos 30 desembargadores. Como nenhum outro advogado conseguiu essa quantidade de votos na primeira vez, uma segunda votação foi feita e o advogado Edison Viana recebeu 20 votos.
A lista com os nomes dos três advogados agora segue para o TRE-ES, que deverá encaminhá-la ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para referendá-la. Depois que isso ocorrer, ela será enviada ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a quem compete a escolha final do membro do Tribunal Regional Eleitoral.
TJES define nomes da lista tríplice para disputa por vaga no TRE
O advogado escolhido para a vaga passará a atuar no TRE-ES ainda este ano e participará da composição da Corte Eleitoral durante as eleições municipais de 2024. Ao todo, quatro juristas fazem parte da composição do plenário do TRE-ES, sendo dois deles em vagas de titulares e dois como suplentes. Os mandatos deles duram dois anos, podendo haver uma recondução.

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