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Gastos públicos

TJES aumenta salário, tíquete e auxílio-saúde de servidores

Sessão para aprovação dos reajustes durou apenas 13 minutos

Publicado em 24 de Abril de 2025 às 16:34

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

24 abr 2025 às 16:34
TJES
Sede do Tribunal de Justiça do ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Em uma sessão que durou pouco mais de 13 minutos, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) aprovou minutas de resolução e também um projeto de lei que concedem aos servidores da Corte estadual reajuste no valor diário do vale-alimentação, do auxílio-saúde e do salário. As matérias constaram da pauta administrativa do Tribunal Pleno do TJES desta quinta-feira (24).
No caso do vale-alimentação, o valor da verba saiu de R$ 74,25 para R$ 79, 11 por dia. O percentual de reajuste foi de 6,5%. Já o auxílio-saúde foi reajustado em até 4,83%. O valor do benefício varia de acordo com a idade, indo de R$ 322,22 (0 a 18 anos) a R$ 1.925,33 (a partir de 59 anos). O aumento deverá ter efeito retroativo a fevereiro deste ano.

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Os documentos lidos na sessão não informaram o impacto financeiro das medidas aos cofres do tribunal. 
Por fim, os desembargadores presentes à sessão desta quinta-feira aprovaram o anteprojeto que reajusto o salário de servidores ativos, inativos, pensionistas e aposentados do TJES. O percentual de aumento será o mesmo concedido pelo governo do Estado aos funcionários do Executivo estadual: 4,5%. O texto deverá ser encaminhado para a Assembleia Legislativa (Ales), para apreciação e aprovação dos deputados. Caso aprovadas, a proposta terá efeito em maio.

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