TJES aumenta salário, tíquete e auxílio-saúde de servidores

No caso do vale-alimentação, o valor da verba saiu de R$ 74,25 para R$ 79, 11 por dia. O percentual de reajuste foi de 6,5%. Já o auxílio-saúde foi reajustado em até 4,83%. O valor do benefício varia de acordo com a idade, indo de R$ 322,22 (0 a 18 anos) a R$ 1.925,33 (a partir de 59 anos). O aumento deverá ter efeito retroativo a fevereiro deste ano.