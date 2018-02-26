Tempo real: acompanhe o evento Diálogos sobre Integridade, em Vitória

19h05- Com o fim da palestra de Medina, se encerra o evento Diálogos sobre Integridade

19h00 -

A justiça brasileira tem que passar por mudanças em todos os graus, no entanto, estamos melhorando significativamente Fábio Medina, professor e jurista

18h58 - O jurista afirma que a prerrogativa de foro, comumente conhecida como foro privilegiado, não é um problema no Brasil. E sim a má gestão dos recursos públicos

18h52

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Está mais do que na hora de medirmos as instituições por seu resultado, porque elas custam muito caro Fábio Medina, professor e jurista

18h46 - Fábio Medina afirma que no Brasil não se faz o escalonamento das transgressões, por isso, judiciário faz uma grande bagunça. "Não há simetria nos julgamentos"





18h28 -

Hoje se mede muito mais o impacto da corrupção do que da ineficiência. Mas a ineficiência endêmica também produz sérios problemas, inclusive, facilita a corrupção Fábio Medina, professor e jurista

18h23 - Para o professor, nós temos um universo muito grande chamado espaço público, onde há erros juridicamente toleráveis e os intoleráveis. Por isso, é necessário valorar estas transgressões e aplicar remédios proporcionais a elas

18h17 -

A corrupção, assim como a improbidade, se insere em um universo que podemos chamar de má gestão pública, um campo muito vasto de transgressões Fábio Medina, professor e jurista

18h10 - É a vez do jurista e professor Fábio Medina Osório falar sobre corrupção e ineficiência: a história da improbidade

Crédito: Marcelle Secchin

17h55 - Ao encerrar a sua palestra, Eugênio Ricas, informa que este ano, haverá um concurso da Polícia Federal com 50 vagas para delagado, 120 para agente e 60 para perito em todo o Brasil

17h50 - No último ano, a PF investigou 8.433 inquéritos de desvio de dinheiro público. O tempo médio de solução destes inquéritos é de 2 anos e 1 mês

17h45 - No ano de 2017 a Polícia Federal abriu novos 5.344 inquéritos. Ao todo, foram 116.028 investigações em andamento

17h41- Segundo o diretor de investigação e combate ao crime organizado, a Polícia Federal investiga um possível desvio de R$ 75 milhões dos cofres públicos, somando todas as ações em andamento

17h31- Ricas cita dados do Grupo de Inquéritos da Polícia Federal. 137 dos 513 deputados federais, 35 dos 81 senadores e 7 dos 28 ministros de Estado são investigados

17h24 -

A parte mais importante do ciclo de combate à corrupção é o voto e a cobrança à pessoa que venceu a eleição Eugênio Ricas, diretor de investigação e combate ao crime organizado da Polícia Federal

17h20 - Segundo o policial federal, com transparência, a sociedade pode fazer um controle, isso ajuda no combate à corrupção. A pessoa que se propõe ao ato ilícito fica intimidada





17h17 - Para Ricas, se hoje nos deparamos com uma corrupção endêmica, isso se relaciona com o comportamento individual do ser humano

17h10

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A corrupção traz consigo uma série de consequências danosas: a precariedade do transporte escolar, da educação como um todo, da saúde... Eugênio Ricas, diretor de investigação e combate ao crime organizado da Polícia Federal

17h08

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Estamos trabalhando para que haja Lava Jato em todos os Estados do país. Porque não? Se há corrupção temos que investigar Eugênio Ricas, diretor de investigação e combate ao crime organizado da Polícia Federal

17h07- "Temos enviado policiais para os treinamentos mais diversos. Estamos nomeando pessoas com um histórico de grande participação na Lava Jato", diz Ricas sobre a continuidade da operação





17h00 - Começa a palestra de Eugênio Ricas, diretor de investigação e combate ao crime organizado da Plícia Federal. Ele fala sobre o combate à corrupção na ótica da Polícia Federal

16h48 - Chega ao fim a palestra de Carlos Fernando Lima

16h45 -

A história da pessoa revela quem ela é. Normalmente quem é populista ou tem envolvimento com corrupção tem uma história que se revela durante as eleições Carlos Fernando Lima, procurador da República

16h32 -

Quem paga pelos benefícios que eu recebo? Precisamos nos questionar Carlos Fernando Lima, procurador da República

16h28 - Respondendo uma pergunta sobre a possibilidade de Lava Jato prender pessoas para conseguir depoimentos, o procurador explica que menos de 20% das pessoas que colaboram com a ação estão presas. "A inteção da ação é mostrar que qualquer pessoa pode ser presa"

16h26 -

Em sociedades desiguais, o pobre só sobrevive sendo esperto. Sendo esperto para sobreviver das migalhas dos ricos Carlos Fernando Lima, procurador da República

16h16-

Público assiste atentamente a palestra de Carlos Fernando Lima

Crédito: Marcelle Secchin

16h08 -

Muitas vezes as pessoas estão contra o governo do partido X. Mas não estaria tão contrárias à corrupção de outro partido, se ele chegasse ao poder. A corrupção é um sistema de financiamento da política brasileira, percebe





16h02-

Nosso trabalho foi além, com propostas legislativas e comunicando o que fazíamos diariamente para a população. Carlos Fernando Lima, procurador da República

16h00 - Para ele, o fim da corrupção exige mais do que uma operação policial bem feita, exige a nossa participação como sociedade

15h55 - Quando chegou à força tarefa da Lava Jato, procurador percebeu que, por melhor que fossem, todas as ações realizadas eram como enxugar gelo

15h52 - Carlos Fernando Lima, procurador regional da República, sobe ao palco para falar sobre a lava jato e a ética nos negócios públicos

15h49 - Ministro encerra palestra e é aplaudido de pé pelo público do Diálogos sobre Integridade

15h48 - O ministro do STF ressalta, a percepção da corrupção não é negativa, é a prova de que estamos mudando de postura

15h43 - "Não há alternativa à política a não ser melhorar. Ninguém quer voltar para modelos autoritários, precisamos de política de qualidade", argumenta Barroso

15h41- O ministro disse que poucos países do mundo tiveram a coragem de enfrentar os desmandos como o Brasil está fazendo. "Temos que ter vergonha do que aconteceu, mas temos que ter orgulho do que já fizemos. Já ganhamos esta batalha no campo das ideais".

15h30 -

A elite dominante brasileira criou um sistema penal que a mantém praticamente impune. A começar pela crença equivocada de que a criminalidade do colarinho branco não é grave. Pelo contrário, ela mata. Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal

15h33 - O ministro frisou que o temos a alternativa de mudar o enredo da história brasileira com debate público de qualidade. "Quando a sociedade muda, ela começa a empurrar a história para o caminho certo"

Ministro Barrozo, do STF, participa de evento em Vitória Crédito: Paula Gama

15h31 - Entre as causas mais imediatas da corrupção está o superdimensionamento do Estado. O Estado brasileiro passou a custar mais caro do que a sociedade pode sustentar. E se o Estado ficou mais caro, a sociedade passa a viver em função dele e não ao contrário. O Estado passa a se meter em muitos espaços, o que estimula a ineficiência, a politização excessiva e a corrupção, discursa o ministro

15h28 - "O Brasil é um país que quer se refundar. Apesar da fotografia do presente ser devastadora", diz Barroso

14h54 - Eu acho que nós vivemos um momento especial, diferenciado, talvez um momento de refundação. Não tenho nenhuma visão pessimista sobre o que será feito daqui para frente. É certo que a velocidade não é a que a gente queria, mas a direção certa é mais importante. Estou convicto de que estamos na direção correta, afirma o ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso ao iniciar sua palestra

Ministro Barrozo, do STF, participa de evento em Vitória Crédito: Paula Gama

14h45 - "A imprensa tem um papel fundamental na consolidação da democracia, no aperfeiçoamento das instituições e no combate à impunidade. O jornalismo profissional atua como fiscal do poder público: denuncia desvios, aponta a má aplicação dos recursos públicos e apresenta bons e maus exemplos da administração pública", disse o diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg, em discurso de abertura

14h04 - Público aguarda a palestra do ministro do Supremo Luís Roberto Barroso, que começa às 14h20. Cerca de 700 pessoas acompanharão presencialmente os Diálogos sobre Integridade

Diálogos sobre Integridade Crédito: Marcelle Secchin