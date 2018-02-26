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Combate à corrupção

Tempo real: acompanhe o evento Diálogos sobre Integridade, em Vitória

Rede Gazeta traz especialistas para debater as ações de combate à corrupção
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2018 às 17:15

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 17:15

19h05- Com o fim da palestra de Medina, se encerra o evento Diálogos sobre Integridade
19h00 - 
A justiça brasileira tem que passar por mudanças em todos os graus, no entanto, estamos melhorando significativamente
Fábio Medina, professor e jurista
18h58 - O jurista afirma que a prerrogativa de foro, comumente conhecida como foro privilegiado, não é um problema no Brasil. E sim a má gestão dos recursos públicos
18h52
-
Está mais do que na hora de medirmos as instituições por seu resultado, porque elas custam muito caro
Fábio Medina, professor e jurista
18h46 - Fábio Medina afirma que no Brasil não se faz o escalonamento das transgressões, por isso, judiciário faz uma grande bagunça. "Não há simetria nos julgamentos" 
 
18h28 -
Hoje se mede muito mais o impacto da corrupção do que da ineficiência. Mas a ineficiência endêmica também produz sérios problemas, inclusive, facilita a corrupção
Fábio Medina, professor e jurista
18h23 - Para o professor, nós temos um universo muito grande chamado espaço público, onde há erros juridicamente toleráveis e os intoleráveis. Por isso, é necessário valorar estas transgressões e aplicar remédios proporcionais a elas
18h17 - 
A corrupção, assim como a improbidade, se insere em um universo que podemos chamar de má gestão pública, um campo muito vasto de transgressões
Fábio Medina, professor e jurista
18h10 - É a vez do jurista e professor Fábio Medina Osório falar sobre corrupção e ineficiência: a história da improbidade
Crédito: Marcelle Secchin
17h55 - Ao encerrar a sua palestra, Eugênio Ricas, informa que este ano, haverá um concurso da Polícia Federal com 50 vagas para delagado, 120 para agente e 60 para perito em todo o Brasil 
17h50 - No último ano, a PF investigou 8.433 inquéritos de desvio de dinheiro público. O tempo médio de solução destes inquéritos é de 2 anos e 1 mês
17h45 - No ano de 2017 a Polícia Federal abriu novos 5.344 inquéritos. Ao todo, foram 116.028 investigações em andamento
17h41- Segundo o diretor de investigação e combate ao crime organizado, a Polícia Federal investiga um possível desvio de R$ 75 milhões dos cofres públicos, somando todas as ações em andamento 
17h31- Ricas cita dados do Grupo de Inquéritos da Polícia Federal. 137 dos 513 deputados federais, 35 dos 81 senadores e 7 dos 28 ministros de Estado são investigados 
17h24 -
A parte mais importante do ciclo de combate à corrupção é o voto e a cobrança à pessoa que venceu a eleição
Eugênio Ricas, diretor de investigação e combate ao crime organizado da Polícia Federal
17h20 - Segundo o policial federal, com transparência, a sociedade pode fazer um controle, isso ajuda no combate à corrupção. A pessoa que se propõe ao ato ilícito fica intimidada
 
17h17 - Para Ricas, se hoje nos deparamos com uma corrupção endêmica, isso se relaciona com o comportamento individual do ser humano
17h10
A corrupção traz consigo uma série de consequências danosas: a precariedade do transporte escolar, da educação como um todo, da saúde...
Eugênio Ricas, diretor de investigação e combate ao crime organizado da Polícia Federal
17h08
Estamos trabalhando para que haja Lava Jato em todos os Estados do país. Porque não? Se há corrupção temos que investigar
Eugênio Ricas, diretor de investigação e combate ao crime organizado da Polícia Federal
17h07- "Temos enviado policiais para os treinamentos mais diversos. Estamos nomeando pessoas com um histórico de grande participação na Lava Jato", diz Ricas sobre a continuidade da operação 
 
17h00 - Começa a palestra de Eugênio Ricas, diretor de investigação e combate ao crime organizado da Plícia Federal. Ele fala sobre o combate à corrupção na ótica da Polícia Federal
16h48 - Chega ao fim a palestra de Carlos Fernando Lima
16h45 -
A história da pessoa revela quem ela é. Normalmente quem é populista ou tem envolvimento com corrupção tem uma história que se revela durante as eleições
Carlos Fernando Lima, procurador da República
16h32 -
Quem paga pelos benefícios que eu recebo? Precisamos nos questionar
Carlos Fernando Lima, procurador da República
16h28 - Respondendo uma pergunta sobre a possibilidade de Lava Jato prender pessoas para conseguir depoimentos, o procurador explica que menos de 20% das pessoas que colaboram com a ação estão presas. "A inteção da ação é mostrar que qualquer pessoa pode ser presa"
16h26 - 
Em sociedades desiguais, o pobre só sobrevive sendo esperto. Sendo esperto para sobreviver das migalhas dos ricos
Carlos Fernando Lima, procurador da República
16h16-
Público assiste atentamente a palestra de Carlos Fernando Lima
Crédito: Marcelle Secchin
16h08 
Muitas vezes as pessoas estão contra o governo do partido X. Mas não estaria tão contrárias à corrupção de outro partido, se ele chegasse ao poder. A corrupção é um sistema de financiamento da política brasileira, percebe
 
16h02-
Nosso trabalho foi além, com propostas legislativas e comunicando o que fazíamos diariamente para a população.
Carlos Fernando Lima, procurador da República
16h00 - Para ele, o fim da corrupção exige mais do que uma operação policial bem feita, exige a nossa participação como sociedade
 15h55 - Quando chegou à força tarefa da Lava Jato, procurador percebeu que, por melhor que fossem, todas as ações realizadas eram como enxugar gelo
15h52 - Carlos Fernando Lima, procurador regional da República, sobe ao palco para falar sobre a lava jato e a ética nos negócios públicos 
15h49 - Ministro encerra palestra e é aplaudido de pé pelo público do Diálogos sobre Integridade
15h48 - O ministro do STF ressalta, a percepção da corrupção não é negativa, é a prova de que estamos mudando de postura 
15h43 - "Não há alternativa à política a não ser melhorar. Ninguém quer voltar para modelos autoritários, precisamos de política de qualidade", argumenta Barroso
15h41- O ministro disse que poucos países do mundo tiveram a coragem de enfrentar os desmandos como o Brasil está fazendo. "Temos que ter vergonha do que aconteceu, mas temos que ter orgulho do que já fizemos. Já ganhamos esta batalha no campo das ideais". 
15h30 -
A elite dominante brasileira criou um sistema penal que a mantém praticamente impune. A começar pela crença equivocada de que a criminalidade do colarinho branco não é grave. Pelo contrário, ela mata.
Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal
15h33 - O ministro frisou que o temos a alternativa de mudar o enredo da história brasileira com debate público de qualidade. "Quando a sociedade muda, ela começa a empurrar a história para o caminho certo"
Ministro Barrozo, do STF, participa de evento em Vitória Crédito: Paula Gama
15h31 -  Entre as causas mais imediatas da corrupção está o superdimensionamento do Estado. O Estado brasileiro passou a custar mais caro do que a sociedade pode sustentar. E se o Estado ficou mais caro, a sociedade passa a viver em função dele e não ao contrário. O Estado passa a se meter em muitos espaços, o que estimula a ineficiência, a politização excessiva e a corrupção, discursa o ministro 
15h28 -  "O Brasil é um país que quer se refundar. Apesar da fotografia do presente ser devastadora", diz Barroso
14h54 - Eu acho que nós vivemos um momento especial, diferenciado, talvez um momento de refundação. Não tenho nenhuma visão pessimista sobre o que será feito daqui para frente. É certo que a velocidade não é a que a gente queria, mas a direção certa é mais importante. Estou convicto de que estamos na direção correta, afirma o ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso ao iniciar sua palestra
Ministro Barrozo, do STF, participa de evento em Vitória Crédito: Paula Gama
14h45 - "A imprensa tem um papel fundamental na consolidação da democracia, no aperfeiçoamento das instituições e no combate à impunidade. O jornalismo profissional atua como fiscal do poder público: denuncia desvios, aponta a má aplicação dos recursos públicos e apresenta bons e maus exemplos da administração pública", disse o diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg, em discurso de abertura 
14h04 - Público aguarda a palestra do ministro do Supremo Luís Roberto Barroso, que começa às 14h20. Cerca de 700 pessoas acompanharão presencialmente os Diálogos sobre Integridade
Diálogos sobre Integridade Crédito: Marcelle Secchin
13h42 - O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, será o primeiro palestrante do Diálogos sobre Integridade. Ele fala sobre as conquistas democráticas e o combate à corrupção no Brasil. Acompanhe em tempo real aqui no Gazeta Online

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