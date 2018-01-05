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Exames

Temer viaja para São Paulo para fazer novos exames

Presidente foi operado três vezes nos últimos meses
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2018 às 14:33

Publicado em 05 de Janeiro de 2018 às 14:33

Michel Temer, presidente do Brasil Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente Michel Temer viajou para São Paulo, na manhã desta sexta-feira, para realizar exames médicos. Temer está acompanhado da primeira-dama, Marcela. Eles embarcaram às 10h45, na Base Aérea de Brasília.
A agenda oficial não previa uma viagem, apenas despachos internos. Na quinta-feira, o presidente fez uma caminhada no Palácio do Jaburu, residência oficial, e disse a jornalistas que está "recuperadíssimo". Ele caminhou por cerca de 20 minutos.
 Perfeito, recuperadíssimo, graças a Deus. Estou ótimo  declarou.
Em 45 dias, do fim de outubro a meados de dezembro, Temer foi operado por três vezes: uma cirurgia cardíaca, para colocação de três stents em artérias coronárias, com mais de 90% de obstrução; e duas urológicas. Desde o procedimento mais recente, para desobstruir a uretra no último dia 13, o peemedebista cancelou quatro viagens, seguindo recomendações médicas.
Nos últimos dias, o presidente teve infecção urinária e recebeu recomendações para diminuir o ritmo de trabalho.

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