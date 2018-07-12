Temer vai ao serviço médico da Câmara para tirar verruga

Brasília - O presidente Michel Temer Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Michel Temer deixou o Palácio do Planalto brevemente, na tarde de quinta-feira (12), e foi ao serviço médico da Câmara dos Deputados para tirar uma verruga ao lado do olho. O presidente foi atendido por uma dermatologista no anexo 3 da Casa. Segundo auxiliares, foi um procedimento estético rápido.

O motivo de Temer ter ido à Câmara, e não ao serviço médico do Planalto, é porque a Câmara teria uma especialista que o presidente já conhecia, provavelmente do tempo em que foi deputado e presidente da Casa.

Após retirar a verruga, o presidente foi para o Palácio do Jaburu, onde mora, e deve viajar para São Paulo ainda nesta quinta.

As idas de Temer a hospitais e postos médicos tem sido recorrente. Aos 77 anos, o presidente começou a usar aparelho auditivo contra a surdez em março deste ano, conforme revelou a "Época". Na posse do novo ministro do Trabalho, Caio Vieira de Mello, nesta terça-feira, Temer foi flagrado retirando o aparelho para ajustá-lo.