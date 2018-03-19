Temer se reúne com ministros para discutir segurança pública

Brasília - O presidente Michel Temer durante cerimônia de lançamento do Programa Brasil Mais Jovem 2018, no Palácio do Planalto (Valter Campanato/Agência Brasil) Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente Michel Temer está reunido na tarde deste domingo (18) no Palácio da Alvorada com ministros para tratar de segurança pública. Participam do encontro os ministros Raul Jungmann (Segurança Pública), Torquato Jardim (Justiça), Dyogo Oliveira (Planejamento), Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência), Eliseu Padilha (Casa Civil) e Sérgio Etchegoyen (Gabinete de Segurança Institucional da Presidência).

Um dos temas que devem ser tratados no encontro é a liberação de recursos para a recém-criada pasta da Segurança Pública. Jungmann prometeu anunciar nesta semana recursos do governo federal para a segurança no Rio, sem detalhar o orçamento.

No sábado, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o governo ainda analisa se haverá a necessidade de liberação de mais recursos federais para o Estado. Segundo Meirelles, está havendo um aporte "enorme" para o Rio por meio do Regime de Recuperação Fiscal, acordo com a União ao qual o Estado aderiu. Neste domingo, ele embarcou para Buenos Aires para participar da reunião dos ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G-20.