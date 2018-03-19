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Temer se reúne com ministros para discutir segurança pública

Um dos temas que devem ser tratados no encontro é a liberação de recursos para a recém-criada pasta da Segurança Pública

Publicado em 18 de Março de 2018 às 21:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2018 às 21:50
Brasília - O presidente Michel Temer durante cerimônia de lançamento do Programa Brasil Mais Jovem 2018, no Palácio do Planalto (Valter Campanato/Agência Brasil) Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O presidente Michel Temer está reunido na tarde deste domingo (18) no Palácio da Alvorada com ministros para tratar de segurança pública. Participam do encontro os ministros Raul Jungmann (Segurança Pública), Torquato Jardim (Justiça), Dyogo Oliveira (Planejamento), Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência), Eliseu Padilha (Casa Civil) e Sérgio Etchegoyen (Gabinete de Segurança Institucional da Presidência).
Um dos temas que devem ser tratados no encontro é a liberação de recursos para a recém-criada pasta da Segurança Pública. Jungmann prometeu anunciar nesta semana recursos do governo federal para a segurança no Rio, sem detalhar o orçamento.
No sábado, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o governo ainda analisa se haverá a necessidade de liberação de mais recursos federais para o Estado. Segundo Meirelles, está havendo um aporte "enorme" para o Rio por meio do Regime de Recuperação Fiscal, acordo com a União ao qual o Estado aderiu. Neste domingo, ele embarcou para Buenos Aires para participar da reunião dos ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G-20.
Na sexta-feira, Temer cancelou uma visita que faria ao Comando Militar do Leste neste domingo para apresentar um balanço de um mês de intervenção na segurança do Rio. Após a morte da vereadora Marielle Franco (PSOL) e seu motorista, Anderson Gomes, na última quarta-feira, auxiliares do presidente avaliaram que seria melhor esperar outra oportunidade para não correr o risco de constrangimentos e acusações de uso político da morte da parlamentar carioca.

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