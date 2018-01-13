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Investigação

Temer responderá todas as perguntas da PF até quarta-feira

'Nossa esperança é que com as respostas a denúncia contra o presidente não venha', afirmou o criminalista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2018 às 22:45

Publicado em 12 de Janeiro de 2018 às 22:45

A estratégia da defesa é diferente daquela adotada em junho do ano passado, quando a Polícia Federal enviou 82 questões ao presidente sobre fatos envolvendo a delação de Joesley Batista Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente pretende responder as 50 perguntas feitas pela (PF) no âmbito do inquérito do Supremo Tribunal Federal () que apura supostas irregularidades no que tem o peemedebista entre os investigados. Segundo o advogado de Temer, , as respostas serão enviadas às autoridades entre terça e quarta-feira da próxima semana.
"Nossa esperança é que com as respostas a denúncia contra o presidente não venha", afirmou o criminalista.
Mariz de Oliveira criticou questões mais incisivas como a que pergunta a Temer se ele "recebeu alguma oferta de valor, ainda que em forma de doação de campanha eleitoral, formal ou do tipo 'caixa dois', para inserir dispositivos no novo decreto dos portos, mais benéficos para empresas concessionárias do setor? Se sim, explicitar as circunstâncias e quais providências tomou".
"Perguntar se o presidente recebeu dinheiro é tão agressivo que nem merece resposta", afirmou Mariz de Oliveira, destacando que até mesmo esses questionamentos serão respondidos.
A estratégia da defesa é diferente daquela adotada em junho do ano passado, quando a Polícia Federal enviou 82 questões ao presidente sobre fatos envolvendo a delação de Joesley Batista, dono da J&F que hoje está preso. Na época, os advogados do peemedebista enviaram ao STF uma petição criticando as perguntas além de um pedido de arquivamento do inquérito em que Temer era investigado pelos crimes de suspeita de corrupção passiva, obstrução da Justiça e organização criminosa.
"Naquela época avaliamos que as perguntas estavam fora do ambiente da investigação e que Rodrigo Janot, que era o procurador-geral, já tinha anunciado que iria denunciar o presidente. Hoje o momento é outro, com outra procuradora-geral", disse o criminalista referindo-se à Raquel Dodge, que fou nomeada ao cargo por Temer e está no cargo desde 18 de setembro
Mariz de Oliveira se reuniu na semana passada com Temer, após receber os questionamentos e na manhã desta sexta-feira em São Paulo onde trataram do assunto. A investigação do decreto dos portos apura se a medida, datada de maio de 2017, beneficiou a empresa Rodrimar, que atua no porto de Santos, e se o presidente e seus interlocutores receberam recursos ilícitos para defender os interesses da companhia.

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