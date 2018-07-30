Temer rebate críticas de presidenciáveis a seu governo:"barbaridades"

O presidente Michel Temer preside a cerimônia de posse dos novos ministros, da Saúde, Gilberto Occhi; dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Valter Casimiro Silveira, e do presidente da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

No encontro com empresários na capital paulista, o presidente Michel Temer rebateu críticas que têm sido feitas por presidenciáveis contra as reformas aprovadas durante a gestão. Num recado aos candidatos, disse também que o próximo que chegar ao Planalto terá que governar com o Congresso e enfrentar a reforma da Previdência.

"Houve um dado momento que tivemos um aparelhamento que impediu a votação da reforma da previdência porque ela invadia alguns privilégios. Saiu da pauta legislativa, mas eu coloquei na pauta política. Nenhum candidato que chegar no ano que vem pode dizer que não vai fazer a reforma da previdência porque há um déficit monumental", afirmou Temer, ao falar para uma platéia de empresários na Fiesp.

O presidente também respondeu a ataques contra seu governo feitos pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última sexta-feira (27). Lula se comprometeu em revogar medidas implementadas por Temer em carta publicada no jornal Correio Braziliense.

Visivelmente irritado, mas sem citar o petista, Temer declarou que leu um artigo de um ex-presidente e afirmou que tem percebido que tentam culpar a gestão pelo desemprego no país.

"Faz pouco que li um artigo de um ex-presidente dizendo que se alguém chegar ao governo tem que destruir tudo que foi feito. A concepção que temos é radicalmente oposta ao governo passado. Tentam colocar agora a pecha de que eu fui responsável pelos 13 milhões de desempregados", disse o presidente.

Em um discurso de cerca de 40 minutos, Temer frisou que o Brasil precisa de "diálogo" e de "concórdia".