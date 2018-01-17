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Ministério Público

Temer pode ser responsabilizado por eventuais novos crimes na Caixa

MP deu prazo para Temer decidir se aceita substituir vice-presidentes. Caso recomendação não seja aceita, o presidente pode ter que responder por eles
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 23:16

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 23:16

O documento ressalta que, caso a recomendação não seja aceita e surjam novos indícios contra os executivos do banco, Temer pode ser responsabilizado na Justiça Crédito: Marcos Corrêa/PR
O Ministério Público Federal em Brasília (MPF-DF) enviou um ofício ao presidente Michel Temer informando que ele tem até o dia 26 de fevereiro para decidir se aceitará a recomendação de substituir todos os vice-presidentes da Caixa Econômica Federal. O documento ressalta que, caso a recomendação não seja aceita e surjam novos indícios contra os executivos do banco, Temer pode ser responsabilizado na Justiça.
Esclarece-se desde já que, caso não seja observada a recomendação, eventuais novos ilícitos cometidos pelos atuais vice-presidentes da Caixa Econômica Federal poderão gerar a responsabilização civil de Vossa Excelência, por culpa in eligendo, diz o texto, citando um termo que indica a responsabilização pela escolha de um representante.
O Ministério Público fez a recomendação em dezembro, ressaltando a existência de diversas figuras proeminentes na administração da CEF em casos investigados e/ou alvos de investigações.
Press
ionado pelos partidos políticos, o Palácio do Planalto ignorou a sugestão. Apenas a própria Caixa respondeu em ofício  ao qual a reportagem teve acesso  que os executivos ficarão até o fim do mandato. A primeira página do documento enviado aos procuradores é dedicada a ressaltar a colaboração do banco com as investigações. Já na segunda página, a instituição dá a resposta ao MPF para sua principal recomendação. Diz que não existe regra na Lei das Estatais para uma retirada de toda a vice-presidência e que ela permanecerá.
"É entendimento do Conselho de Administração da Caixa que o novo estatuto proposto deverá disciplinar futuras indicações e nomeações de vice-presidentes não cabendo sua aplicação aos atuais ocupantes de modo a impor suas substituições. Saliente-se que, quanto aos atuais vice-presidentes, valerá a regra de mandato temporal introduzida pela Lei das Estatais", disse o banco, que também salientou que desenvolve ferramentas para começar a divulgar as agendas dos vice-presidentes e que guardará e-mails e outras comunicações trocados pelos seus executivos.

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