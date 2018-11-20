Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dia da Consciência Negra

Temer pede que brasileiros reflitam sobre questão racial

O Dia da Consciência Negra foi incluído no calendário escolar nacional em 2003
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2018 às 15:25

Publicado em 20 de Novembro de 2018 às 15:25

Presidente Michel Temer Crédito: Cesar Itiberê/PR
O presidente Michel Temer usou sua conta no Twitter para pedir aos brasileiros que reflitam sobre a questão racial no Brasil, e que celebrem a contribuição dos afrodescendentes ao Brasil neste 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, data que marca os 323 anos da morte de Zumbi dos Palmares.
Cabe a cada um de nós, neste 20 de novembro, refletir sobre o espaço dos negros em nossa sociedade. É dia para celebrar a contribuição afro-brasileira. E vamos continuar a avançar na construção de um Brasil mais igual. #ConscienciaNegra, twitou o presidente.
O Dia da Consciência Negra foi incluído no calendário escolar nacional em 2003. No entanto, a instituição oficial da data só ocorreu oito anos depois, em 2011, com a publicação da Lei 12.519. O 20 de novembro é feriado em seis estados e em mais de mil cidades brasileiras.
Morto aos 40 anos de idade, Zumbi dos Palmares foi o último líder do maior quilombo do período colonial brasileiro, o Quilombo dos Palmares.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso em Colatina suspeito de enganar adolescente e obter R$ 100 mil em plataforma digital
Ficha do ex-deputado federal Alexandre Ramagem em centro de detenção Flórida, Orange County Incarcerations
Ramagem agradece a governo Trump após soltura e chama PF de 'polícia de jagunços'
Campeonato Brasileiro de Esportes de Contato
Vila Velha sedia Campeonato Brasileiro de Esportes de Contato neste fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados