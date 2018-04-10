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Novos titulares

Temer nomeia oito ministros e efetiva três

Todos os nomeados foram exonerados dos antigos cargos; a entrada de novos titulares resulta da saída de ex-ministros que pretendem concorrer a algum cargo nas eleições de outubro

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 11:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 11:49
Foto oficial do presidente Michel Temer Crédito: Divulgação / Orlando Brito
O presidente Michel Temer nomeou nesta terça-feira, 10, onze ministros, incluindo o da Fazenda, Eduardo Guardia, o de Minas e Energia, Wellington Moreira Franco, e o do Planejamento, Esteves Colnago.
Além deles, foram nomeados também: Rossieli Soares da Silva (Educação); Antônio de Pádua de Deus Andrade (Integração Nacional); Alberto Beltrame (Desenvolvimento Social); Leandro Cruz Fróes da Silva (Esporte); e Vinicius Lummertz (Turismo).
O presidente Temer ainda decidiu efetivar Marcos Jorge de Lima como ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços; Helton Yomura como ministro do Trabalho; e Gustavo do Vale como ministro dos Direitos Humanos. Os três já estavam à frente das pastas em caráter interino. No caso de Gustavo do Vale, ele continuará na Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, mas agora como interino.
Todos os ministros nomeados nesta terça-feira foram exonerados dos antigos cargos para assumir os novos postos. A entrada de novos titulares na Esplanada resulta da saída de ex-ministros que pretendem concorrer a algum cargo nas eleições de outubro. O prazo para que eles se desincompatibilizassem das funções públicas terminou sábado.
A cerimônia de posse dos novos ministros está marcada para esta terça-feira às 15h no Palácio do Planalto.

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