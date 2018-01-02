Planos alterados

Temer muda a agenda e passa a manhã no Palácio do Jaburu

Presidente se recupera de quadro de febre e infecção urinária

Michel Temer Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O presidente Michel Temer passou a manhã desta terça-feira no Palácio do Jaburu e deve passar o restante do dia no local. Inicialmente, a previsão na agenda oficial era de que Temer fosse ao Palácio do Planalto a partir das 10h, apenas para despachos internos, ou seja, decisões administrativas. O presidente está se recuperando de um quadro de febre e infecção urinária, já contornado. Segundo interlocutores, Temer está bem e fez uma caminhada pela manhã pelos jardins do Jaburu.

Temer passou o feriado de Ano Novo em Brasília repousando, por recomendação médica. De acordo com médicos e ministros que conversaram com ele, o quadro foi revertido e a infecção está sendo combatida por meio de antibióticos. Segundos relatos médicos, infecções como são comuns quando o paciente está utilizando uma sonda — Temer teve que colocar o equipamento para coleta de urina após uma obstrução da uretra. Mas o quadro geral do presidente, principalmente sua condição cardíaca, é muito bom, segundo um interlocutor.

A previsão é que Temer passe o restante do dia no Jaburu, recebendo ao final do dia assessores para despachos como assinaturas de atos que devem ser publicados no Diário Oficial.

A ministros, Temer repete que está bem e recuperado. A primeira-dama Marcela Temer tem reclamado da agenda cheia de compromissos do presidente, mesmo depois do procedimento realizado há cerca de três semanas.

