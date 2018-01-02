Home
>
Política
>
Temer muda a agenda e passa a manhã no Palácio do Jaburu

Temer muda a agenda e passa a manhã no Palácio do Jaburu

Presidente se recupera de quadro de febre e infecção urinária

O Globo

Publicado em 2 de janeiro de 2018 às 16:02

 - Atualizado há 6 anos

Michel Temer Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O presidente Michel Temer passou a manhã desta terça-feira no Palácio do Jaburu e deve passar o restante do dia no local. Inicialmente, a previsão na agenda oficial era de que Temer fosse ao Palácio do Planalto a partir das 10h, apenas para despachos internos, ou seja, decisões administrativas. O presidente está se recuperando de um quadro de febre e infecção urinária, já contornado. Segundo interlocutores, Temer está bem e fez uma caminhada pela manhã pelos jardins do Jaburu.

Recomendado para você

Na nova proposta encaminhada à Câmara, somente secretários municipais e o chefe de gabinete do prefeito são contemplados com pacote de benesses

Prefeito de Venda Nova recua e exclui auxílio-feira e 13° para ele e vice em projeto

Janete Vargas Simões assumiu a presidência da Corte, mas outro colega coprotagonizou a cerimônia

Posse da nova Mesa Diretora do TJES tem discurso inusitado e "climão"

Decisão prevê que a prefeitura do município reassuma a prestação de serviços de saúde à população em até 45 dias; confira detalhes

Justiça manda suspender contrato de gestão de saúde em Marechal Floriano

Temer passou o feriado de Ano Novo em Brasília repousando, por recomendação médica. De acordo com médicos e ministros que conversaram com ele, o quadro foi revertido e a infecção está sendo combatida por meio de antibióticos. Segundos relatos médicos, infecções como são comuns quando o paciente está utilizando uma sonda — Temer teve que colocar o equipamento para coleta de urina após uma obstrução da uretra. Mas o quadro geral do presidente, principalmente sua condição cardíaca, é muito bom, segundo um interlocutor.

A previsão é que Temer passe o restante do dia no Jaburu, recebendo ao final do dia assessores para despachos como assinaturas de atos que devem ser publicados no Diário Oficial.

A ministros, Temer repete que está bem e recuperado. A primeira-dama Marcela Temer tem reclamado da agenda cheia de compromissos do presidente, mesmo depois do procedimento realizado há cerca de três semanas.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais