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Temer escala advogado, marqueteiro e aliado para ajudar Meirelles

Avaliação do MDB e do presidente é que nomes conhecem bem a sigla e poderão ajudar ex-ministro a conseguir apoio interno

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 15:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 15:13
Presidente Michel Temer Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O MDB e o presidente Michel Temer alçaram o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles ao posto de pré-candidato à Presidência da República do partido, mas fizeram questão de manter a influência sobre a campanha dele. Temer indicou pelo menos três profissionais de sua confiança para auxiliar Meirelles.
Por sugestão do presidente, o ex-ministro deverá contratar o advogado Gustavo Guedes para sua equipe. Os dois já se reuniram nas últimas semanas para tratar da contratação. Guedes foi advogado do presidente na ação que pedia a cassação da chapa Dilma-Temer no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Temer e o MDB também sugeriram a Meirelles contratar o marqueteiro Elsinho Mouco para ajuda-lo na campanha. Elsinho trabalha há mais de 15 anos com o partido e atualmente ajuda Temer a pensar as ações de governo. Junto com o ministro Moreira Franco (Minas e Energia), era um dos principais entusiastas da reeleição de Temer.
A sugestão foi aceita pelo ex-ministro. Claro que ele vai trabalhar conosco, disse Meirelles ao Estadão/Broadcast. Se confirmada a contratação, Elsinho se juntará ao publicitário Chico Mendez, já contratado pelo ex-ministro da Fazenda para comandar a área de marketing da campanha. Mendez já trabalhou para campanhas do PT.
Na área política, Meirelles já vem contando com a ajuda do presidente do SESI (Serviço Social da Indústria), João Henrique de Almeida Sousa. Filiado ao MDB há mais de 30 anos, Sousa é um dos homens de confiança de Temer e chegou ao cargo por indicação de Temer, em maio de 2016 por, logo após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).
A avaliação de integrantes da cúpula do MDB e de Temer é de que Guedes, Elsinho e Sousa conhecem os bastidores e têm bom trânsito dentro das mais diversas instâncias da legenda. Ter profissionais com esse perfil, dizem, ajudará o ex-ministro a conseguir apoio interno para ser escolhido candidato oficial da sigla ao Planalto durante a convenção, em julho.

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