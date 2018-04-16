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Temer encontra Maia para tratar de Eletrobras e reoneração da folha

Ambas as propostas tramitam na Câmara e enfrentam resistência não só de parlamentares da oposição como de deputados de partidos da própria base aliada

Publicado em 15 de Abril de 2018 às 21:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2018 às 21:33
Presidente Michel Temer Crédito: Marcos Corrêa/PR
O presidente Michel Temer (MDB) se reuniu na tarde deste domingo (15) com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), no Palácio do Jaburu, onde o emedebista mora com a família. Segundo a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, eles discutiram sobre a agenda legislativa.
Temer e Maia trataram de projetos como o que viabiliza a privatização da Eletrobrás e o que reonera a folha de pagamento para alguns setores da economia. Ambas as propostas tramitam na Câmara e enfrentam resistência não só de parlamentares da oposição como de deputados de partidos da própria base aliada.
Maia e Temer não se encontravam reservadamente havia algumas semanas. O afastamento começou desde o início de março, quando o presidente da Câmara lançou pré-candidatura à Presidência da República pelo DEM com discurso de independência em relação a Temer, que já declarou que quer disputar reeleição.
O presidente da Câmara se afastou ainda mais de Temer após a Operação Lava Jato atingir amigos próximos do emedebista, no início de abril. A ação fez aumentar rumores sobre uma possível apresentação de uma terceira denúncia contra o presidente da República pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

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