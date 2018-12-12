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Catedral de Campinas

Temer e Bolsonaro lamentam tragédia em Campinas

Pelo Twitter, ambos se solidarizaram com familiares das vítimas

Publicado em 11 de Dezembro de 2018 às 23:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2018 às 23:59
O crime aconteceu dentro da Catedral Metropolitana de Campinas Crédito: Agência Brasil
O presidente Michel Temer se disse profundamente abalado com a chacina ocorrida hoje na Catedral Metropolitana de Campinas. Pelo Twitter, Temer prestou condolências às famílias dos mortos e desejou que os feridos se recuperem.
Profundamente abalado pela notícia desse crime cometido dentro da Catedral de Campinas, apresento minhas condolências aos familiares das vítimas. E rezo para que os feridos tenham rápida recuperação, disse o presidente pela rede social.
O presidente eleito, Jair Bolsonaro, também se manifestou pelo Twitter. Ele disse que está acompanhando a apuração do crime e também prestou solidariedade. Estamos acompanhando a apuração das autoridades sobre o crime bárbaro cometido hoje na Catedral Metropolitana de Campinas, em São Paulo. Nossos votos de solidariedade às vítimas dessa tragédia e aos familiares, disse Bolsonaro.
CRIME
No início da tarde de hoje, Euler Fernando Grandolpho, de 49 anos, entrou na Catedral Metropolitana de Campinas e disparou mais de 20 vezes dentro do local. Em seguida, se matou. Quatro pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas. A polícia ainda fará uma diligência na casa de Grandolpho para buscar informações que possam levar ao esclarecimento do crime.

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