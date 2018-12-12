Temer e Bolsonaro lamentam tragédia em Campinas

O crime aconteceu dentro da Catedral Metropolitana de Campinas Crédito: Agência Brasil

O presidente Michel Temer se disse profundamente abalado com a chacina ocorrida hoje na Catedral Metropolitana de Campinas. Pelo Twitter, Temer prestou condolências às famílias dos mortos e desejou que os feridos se recuperem.

Profundamente abalado pela notícia desse crime cometido dentro da Catedral de Campinas, apresento minhas condolências aos familiares das vítimas. E rezo para que os feridos tenham rápida recuperação, disse o presidente pela rede social.

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, também se manifestou pelo Twitter. Ele disse que está acompanhando a apuração do crime e também prestou solidariedade. Estamos acompanhando a apuração das autoridades sobre o crime bárbaro cometido hoje na Catedral Metropolitana de Campinas, em São Paulo. Nossos votos de solidariedade às vítimas dessa tragédia e aos familiares, disse Bolsonaro.

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