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Governo

Temer diz que pegou país no século 20 e entrega no século 21

O presidente da República, Michel Temer, disse hoje (6) que entregará o país no século 21 após encontrá-lo 'desgastado e no século 20', quando o assumiu, em 2016
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2018 às 00:34

Publicado em 07 de Dezembro de 2018 às 00:34

O presidente Michel Temer discursa na cerimônia de sanção da lei que cria o Sistema Único de Segurança (SUSP), no Palácio do Planalto Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O presidente da República, Michel Temer, disse hoje (6) que entregará o país no século 21 após encontrá-lo desgastado e no século 20, quando o assumiu, em 2016. Temer foi homenageado com a insígnia da Ordem do Mérito Industrial São Paulo pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), em cerimônia no início da noite, na capital paulista.
Fizemos um governo que começa agora a ser reconhecido. Em dois anos e meio, um pouco mais, conseguimos produzir resultados benéficos ao país. Eu costumo dizer que, na verdade, nós trouxemos o Brasil para século 21. Eu o encontrei no século 20, e desgastado, disse em seu discurso.
O presidente ressaltou que, quando chegou à presidência, o Produto Interno Bruto (PIB) do país era negativo em 5,9% e que, ao final de 2017, o índice estava em 1% positivo. Em pouco tempo, caminhamos com o PIB em 6,9%, garantiu.
Temer lembrou ainda que o país deverá fechar o ano com déficit menor que o previsto. Segundo ele, o déficit em 2018 deverá ficar em torno de R$ 125 bilhões, ante uma previsão de R$ 159 bilhões. O que significa exação do desempenho da administração pública e, naturalmente, competência da nossa equipe governativa.
O presidente voltou a citar, como realizações da sua gestão, a aprovação do teto de gastos públicos, a reforma trabalhista, a diminuição da inflação e a recuperação de empresas estatais como a Petrobras, o Banco do Brasil e os Correios. Temer ressaltou, no entanto, que suas ações não foram feitas buscando popularidade e que elas serão reconhecidas a partir de agora.
> Com Temer em fim de mandato, Brasil tem participação discreta no G20
Eu acabei fazendo [as ações do governo] despreocupado com a popularidade. A popularidade é uma coisa diferente do populismo. O populismo é algo que você faz hoje para ser aplaudido hoje e ser vaiado amanhã. A popularidade é algo que você faz hoje, tem objeções, observações, mas é aplaudido amanhã. O meu amanhã está chegando, disse.

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