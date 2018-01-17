Temer diz que não tentará reeleição e que seguirá carreira de jurista

O apresentador Amaury Jr. ao lado do presidente Temer no Palácio do Planalto Crédito: Divulgação

O presidente Michel Temer disse que não é candidato à reeleição e que, quando deixar o Planalto, vai seguir carreira de jurista. As declarações do peemedebista foram feitas ao apresentador Amaury Jr., em entrevista que vai ao ar no dia 27, às 23h30. O programa é a estreia de Amaury na Band.

O tom da conversa, segundo Amaury, foi pessoal. Fiz uma entrevista focando o homem Michel Temer , disse. Os dois tomaram café da manhã juntos e depois percorreram todas as dependências do Palácio da Alvorada - área residencial da Presidência, mas que Temer não ocupa por considerar o Jaburu, da vice-Presidência, mais intimista.

Apesar de política não ser o foco, Temer aproveitou o espaço para defender a reforma da Previdência e falar sobre fake news. Segundo o presidente, além dele, a própria primeira-dama, Marcela Temer, também foi muito afetada pelas mentiras veiculadas como notícia.