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Declaração

Temer diz que não tentará reeleição e que seguirá carreira de jurista

Entrevista ao Amaury Jr., que vai ao ar no dia 27 de janeiro, teve tom pessoal, em que presidente contou sobre casamento com Marcela, drink predileto e o livro de cabeceira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2018 às 10:31

Publicado em 17 de Janeiro de 2018 às 10:31

O apresentador Amaury Jr. ao lado do presidente Temer no Palácio do Planalto Crédito: Divulgação
O presidente Michel Temer disse que não é candidato à reeleição e que, quando deixar o Planalto, vai seguir carreira de jurista. As declarações do peemedebista foram feitas ao apresentador Amaury Jr., em entrevista que vai ao ar no dia 27, às 23h30. O programa é a estreia de Amaury na Band.
O tom da conversa, segundo Amaury, foi pessoal. Fiz uma entrevista focando o homem Michel Temer , disse. Os dois tomaram café da manhã juntos e depois percorreram todas as dependências do Palácio da Alvorada - área residencial da Presidência, mas que Temer não ocupa por considerar o Jaburu, da vice-Presidência, mais intimista.
Apesar de política não ser o foco, Temer aproveitou o espaço para defender a reforma da Previdência e falar sobre fake news. Segundo o presidente, além dele, a própria primeira-dama, Marcela Temer, também foi muito afetada pelas mentiras veiculadas como notícia.
Na seara de pessoalidades, o presidente listou ainda ainda o drink predileto e até a sex symbol do cinema: a atriz italiana Gina Lollobrigida. Leitor voraz, Temer disse que chega a acordar às 4 da manhã para ler, e contou o atual livro de cabeceira: Homo Deus: Uma Breve História do Amanhã , do autor israelense Yuval Harari.

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