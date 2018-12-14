Temer diz que Forças Armadas ajudaram o governo a evitar crises Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Em mensagem conjunta, os militares disseram que as Forças Armadas têm contribuído para a manutenção da estabilidade no país. Eles pediram continuidade do orçamento, equipamentos modernos e remuneração digna. As Forças Armadas não almejam ser empregadas em tempos de crise, e sim impedir que as crises venham a se instalar no Brasil, disse o orador.

Temer defendeu tratamento especial para os militares na reforma da Previdência. São tais as especificidades das Forças Militares, que há de haver um tratamento diferenciado, sem violar o princípio da igualdade estabelecido no texto constitucional, defendeu.