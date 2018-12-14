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Brasília

Temer diz que Forças Armadas ajudaram o governo a evitar crises

Em mensagem conjunta, os militares disseram que as Forças Armadas têm contribuído para a manutenção da estabilidade no país

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 21:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2018 às 21:13
Temer diz que Forças Armadas ajudaram o governo a evitar crises Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Ao participar da cerimônia de cumprimentos de fim de ano e de almoço oferecido pelo ministro da Defesa e os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, no Clube do Exército, o presidente Michel Temer disse nesta quinta-feira (13) que, em várias ocasiões, as Forças Armadas ajudaram o governo a evitar crises. E foi a força significativa das Forças Armadas ao lado do meu governo que fez com que evitássemos uma série de crises, nos momentos mais delicados que enfrentamos ao longo desse período, afirmou.
Em mensagem conjunta, os militares disseram que as Forças Armadas têm contribuído para a manutenção da estabilidade no país. Eles pediram continuidade do orçamento, equipamentos modernos e remuneração digna. As Forças Armadas não almejam ser empregadas em tempos de crise, e sim impedir que as crises venham a se instalar no Brasil, disse o orador.
Temer defendeu tratamento especial para os militares na reforma da Previdência. São tais as especificidades das Forças Militares, que há de haver um tratamento diferenciado, sem violar o princípio da igualdade estabelecido no texto constitucional, defendeu.
Participaram do almoço o ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna; e os comandantes do Exército, general Eduardo Dias da Costa Villa Bôas; da Marinha, almirante de esquadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira, e da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Nivaldo Luiz Rossato.
> Situação da Avianca faz Temer liberar 100% de aéreas para estrangeiros

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