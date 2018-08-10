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Reajuste

Temer diz que aumento do Judiciário tem que passar pelo Congresso

Na quarta-feira (8) o STF aprovou a inclusão do reajuste no salário dos próprios ministros na proposta orçamentária a ser encaminhada ao Ministério do Planejamento

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 17:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 17:20
Brasília - O presidente Michel Temer Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O presidente Michel Temer se esquivou, nesta sexta-feira (10) de dar sua opinião sobre o reajuste salarial de 16,38% pleiteado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. "Isso ainda terá que ser votado pelo Congresso. Se chegar até mim, eu vou analisar", disse a jornalistas após participar de um evento do programa Minha Casa Minha Vida em Goiânia.
Na última quarta-feira (8) o STF aprovou a inclusão do reajuste no salário dos próprios ministros na proposta orçamentária a ser encaminhada ao Ministério do Planejamento.
Considerado o teto do funcionalismo público, a remuneração atual dos ministros do STF é de R$ 33.763,00 e pode subir para R$ 39.293,32, um aumento de R$ 5,5 mil. O impacto estimado do reajuste é de R$ 2,77 milhões para o STF e um efeito cascata de R$ 717,1 milhões só para o Poder Judiciário, com impacto em todos os poderes.
Apesar de estar incluso na proposta orçamentária da Corte, o reajuste salarial ainda precisa ser aprovado pelo Senado Federal (o projeto de lei já recebeu aval da Câmara) e sancionado pelo presidente Michel Temer para entrar em vigor.
ELEIÇÕES
Temer elogiou a participação do ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles no debate entre os presidenciáveis realizado pela TV Bandeirantes nesta quinta, 9. "Ele foi bem, muito bem", respondeu. Meirelles é candidato à Presidência pelo MDB e, apesar de ser do mesmo partido de Temer, tem evitado levar para a sua campanha a marca do presidente, que possui uma das maiores rejeições da história.

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