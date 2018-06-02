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Pronunciamento

Temer deve se pronunciar para anunciar novo presidente da Petrobrás

De o início desta noite, Ivan Monteiro ocupa, interinamente, o posto de presidente da estatal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2018 às 21:59

Publicado em 01 de Junho de 2018 às 21:59

O presidente Michel Temer Crédito: Reprodução/Facebook
O presidente Michel Temer pretende fazer um pronunciamento ainda nessa sexta-feira (1) para anunciar o nome do novo presidente definitivo da Petrobrás. Temer, daqui a pouco, recebe o presidente interino escolhido pelo conselho, Ivan Monteiro , e a ideia é que, após a conversa bata o martelo em relação ao nome definitivo para assumir o comando da companhia.
O anúncio deve acontecer logo depois da reunião de Temer com Monteiro, que deve acontecer ainda nesta sexta-feira (1) no Palácio do Planalto, em Brasília. Segundo uma fonte do Palácio do Planalto, Monteiro já estaria em deslocamento do Rio de Janeiro para a capital federal.
O nome de Monteiro como presidente interino da estatal foi confirmado no ínicio da noite desta sexta-feira pela empresa em fato relevante. Ele ficará no cargo até escolha do presidente definitivo. O cargo está vago desde esta sexta-feira, quando Pedro Parente pediu demissão do comando da Petrobras.
No fato relevante, a petrolífera ressaltou que Monteiro vai acumular a função de presidente interino juntamente com a de diretor executivo Financeiro e de Relações com Investidores.

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