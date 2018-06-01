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Pronunciamento

Temer deve se pronunciar após reunião do conselho da Petrobras

Presidente foi pego de surpresa com pedido de demissão de Pedro Parente

Publicado em 01 de Junho de 2018 às 19:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2018 às 19:32
O presidente Michel Temer Crédito: Reprodução/Facebook
O presidente Michel Temer deve fazer um pronunciamento sobre a troca de comando na Petrobras após a reunião do Conselho de Administração da estatal, que será realizada na tarde desta sexta-feira (1). A forma do pronunciamento - por meio de nota ou vídeo - ainda não foi decidida.
O Conselho de Administração deve indicar um substituto, interino ou definitivo, para Pedro Parente, que pediu demissão do comando da Petrobras na manhã desta sexta (1). A reunião estava marcada para 16h.
A saída do presidente pegou Temer de surpresa. Segundo interlocutores, não houve um comunicado prévio. Foi uma reunião rápida e objetiva. Ele já chegou com a carta de demissão - contou um auxiliar de Temer.
Segundo essa fonte, os dois nomes que estão sendo cogitados - Solange Guedes e Ivan Monteiro, ambos diretores-executivos da empresa - são bons e indicam a manutenção das diretrizes de Parente. "Não haverá ruptura com a gestão de Pedro Parente", reafirmou. Segundo fontes, Parente estava visivelmente tenso antes da reunião com Temer.

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