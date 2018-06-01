Temer deve se pronunciar após reunião do conselho da Petrobras

O presidente Michel Temer Crédito: Reprodução/Facebook

O presidente Michel Temer deve fazer um pronunciamento sobre a troca de comando na Petrobras após a reunião do Conselho de Administração da estatal, que será realizada na tarde desta sexta-feira (1). A forma do pronunciamento - por meio de nota ou vídeo - ainda não foi decidida.

O Conselho de Administração deve indicar um substituto, interino ou definitivo, para Pedro Parente, que pediu demissão do comando da Petrobras na manhã desta sexta (1). A reunião estava marcada para 16h.

A saída do presidente pegou Temer de surpresa. Segundo interlocutores, não houve um comunicado prévio. Foi uma reunião rápida e objetiva. Ele já chegou com a carta de demissão - contou um auxiliar de Temer.