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Reeleição

Temer deve anunciar desistência de candidatura nesta terça

O anúncio deve ser feito em um evento do MDB em Brasília

Publicado em 21 de Maio de 2018 às 10:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2018 às 10:54
O presidente Michel Temer discursa durante o fórum Riscos para Negócios Internacionais, na da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), em São Paulo. Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Michel Temer deve anunciar nesta terça-feira que não será mais candidato à reeleição e confirmar o nome do ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles como o presidenciável do MDB. A decisão sobre retirar publicamente o seu nome da disputa ainda está em análise mas, internamente, segundo interlocutores do partido, já está dado que Temer não deve ser candidato.
O anúncio pode ser feito em um evento do MDB, em Brasília, quando o partido vai lançar o documento Encontro com o futuro - uma peça, de 45 páginas, que sustenta a importância do equilíbrio das contas públicas e propõe um aprofundamento na agenda reformista ao defender a redução das despesas obrigatórias da União.
Na noite de domingo, membros da direção da legenda e coordenadores de núcleos internos, como mulheres, juventude e sindical, se reuniram para fechar os últimos pontos relacionados à organização do evento, que pode ter de camisetas a banners de Temer e Meirelles compondo a decoração da Fundação Ulysses Guimarães, local onde acontecerá o evento.
O presidente da Fundação e ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, esteve na reunião, onde, segundo presentes, fez um discurso "otimista e encorajador", afirmando que o partido continuava forte e que quem achava que o MDB morreu estava enganado. Moreira defendeu que o partido vai deixar um legado que será reconhecido.
O legado deve ser o foco do discurso do presidente Temer na cerimônia de terça. No "Encontro com o futuro", Temer deve centrar sua fala nas realizações do governo e adotar um tom mais conciliador sobre possíveis alianças do partido para as eleições de outubro. Segundo interlocutores, Temer tem sido muito questionado internamente sobre a composição de uma provável chapa governista:
 Agora ele tem que juntar os cacos, essa é a palavra. Porque essa imposição do nome do Meirelles estava criando uma dificuldade dentro do partido e alguns caciques não queriam. Agora ele tem que juntar os cacos no final do governo para ver o que se salva. O que todo mundo tem dito à ele é que a meta agora é fortalecer o partido  afirmou um interlocutor da legenda.
O marketing do evento, segundo membros do partido, terá uma "linha diferente" daquela adotada na cerimônia da filiação de Meirelles ao MDB. Na ocasião, o ex-ministro da Fazenda e o presidente Michel Temer foram surpreendidos com o jingle M de Michel, M de Meirelles, M de MDB, criado pelo publicitário Elsinho Mouco especialmente para o evento. Fotos e banners também foram estampadas, criando um clima de largada na campanha eleitoral.

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