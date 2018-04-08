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Temer confirma Moreira Franco no Ministério de Minas e Energia

Até então, ele estava na Secretaria-Geral da Presidência

Publicado em 08 de Abril de 2018 às 20:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2018 às 20:08
Temer deu posse a Moreira Franco nesta sexta-feira Crédito: Beto Barata/PR
O presidente Michel Temer confirmou neste domingo (8) que o Moreira Franco vai assumir o Ministério de Minas e Energia. Até então, ele estava na Secretaria-Geral da Presidência. A vaga em Minas e Energia foi aberta com o retorno de Fernando Bezerra Filho para a Câmara com o objetivo de buscar um novo mandato de deputado federal.
"O presidente Michel Temer definiu hoje que o ministro Moreira Franco assumirá o Ministério de Minas e Energia", informou a assessoria da Presidência da República.
A principal missão de Moreira a frente da pasta será levar adiante o processo de privatização da Eletrobrás.

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