Temer confirma Moreira Franco no Ministério de Minas e Energia

O presidente Michel Temer confirmou neste domingo (8) que o Moreira Franco vai assumir o Ministério de Minas e Energia. Até então, ele estava na Secretaria-Geral da Presidência. A vaga em Minas e Energia foi aberta com o retorno de Fernando Bezerra Filho para a Câmara com o objetivo de buscar um novo mandato de deputado federal.
"O presidente Michel Temer definiu hoje que o ministro Moreira Franco assumirá o Ministério de Minas e Energia", informou a assessoria da Presidência da República.
A principal missão de Moreira a frente da pasta será levar adiante o processo de privatização da Eletrobrás.