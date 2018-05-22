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Votação e Apuração

Temer autoriza uso das Forças Armadas nas eleições de outubro

No entanto, o uso efetivo dependerá de solicitação do TSE

Publicado em 22 de Maio de 2018 às 00:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2018 às 00:20
O presidente Michel Temer autorizou o uso das Forças Armadas para as eleições deste ano Crédito: Marcos Corrêa/PR
O presidente Michel Temer autorizou o uso das Forças Armadas para os dias de votação e apuração das eleições deste ano. Ele assinou hoje (21) um decreto que será publicado nesta terça-feira (22) no Diário Oficial. O efetivo uso das Forças Armadas, no entanto, dependerá de solicitação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Fica autorizado o emprego das Forças Armadas para a garantia da votação e da apuração das eleições de 2018. [...] As localidades e o período de emprego das Forças Armadas serão definidos conforme os termos de requisição do Tribunal Superior Eleitoral, diz o decreto.
>Cinco dos 10 deputados federais do ES vão usar fundo eleitoral
Os eleitores irão às urnas no dia 7 de outubro, para votar em candidatos a deputado estadual/distrital, senador, governador e presidente da República. Em caso de candidatos a governador ou a presidente irem ao segundo turno, os eleitores votam novamente no dia 28 de outubro.

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