Temer autoriza destruição de aeronaves hostis na posse de Bolsonaro

Michel Temer, presidente da República Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira publicou um decreto do presidente Michel Temer que estabelece procedimentos a serem observados com relação a aeronaves suspeitas ou hostis durante a posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro, em 1 de janeiro de 2019. A medida tem o objetivo de combater eventuais ameaças à segurança durante o evento.

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O texto lista uma série de ações coercitivas de averiguação, intervenção e persuasão desse tipo de aeronave, podendo chegar a medidas de destruição, caso sejam classificadas como hostis, que serão aquelas que, por exemplo, não cumprirem as determinações das autoridades de defesa aeroespacial, após ter sido classificada como suspeita, ou façam manobras que configurem ataques.