Temer autoriza 6ª rodada de partilha do pré-sal

O presidente Michel Temer autorizou nesta segunda-feira (17) a realização da 6ª Rodada de Licitações de Partilha de Produção do Pré-Sal, além da 16ª rodada de blocos para exploração e produção de petróleo em bacias sedimentares brasileiras, camadas mais superficiais, chamadas de pós-sal.
A 6ª rodada de partilha do pré-sal inclui dois novos blocos, Sudoeste de Sagitário e Norte de Brava. Além disso, redimensiona outros três blocos: Aram, Cruzeiro do Sul e Bumerangue. Com isso, serão ofertados no total cinco blocos na 6ª rodada, prevista para acontecer em novembro de 2019.
Já a 16ª rodada de blocos do pós-sal está prevista para outubro do ano que vem. Essa rodada inclui 42 blocos distribuídos nas bacias de Pernambuco-Paraíba, de Jacuípe, de Camamu-Almada, de Campos e de Santos. As autorizações foram assinadas por Temer em cerimônia em que também foram assinados três contratos da 4ª rodada e quatro contratos da 5ª rodada do pré-sal.
Para Temer, a cerimônia foi além da mera assinatura de contratos. Foi a celebração de uma jornada bem-sucedida que, segundo ele, tirou a Petrobras de uma situação de desconfiança do mercado para readquirir significação no cenário nacional e internacional. São setores estratégicos para o país. Quando ouço que estamos ombreando com países do Oriente Médio [na produção de petróleo] eu vejo o quanto o Brasil cresceu, disse.
O diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo (ANP), Décio Oddone, disse que o Brasil entra no que chamou de segundo ciclo de investimento. Destacou as projeções para 2030, quando se espera que o país deverá produzir 7,5 milhões de barris de petróleo por dia. A arrecadação para o mesmo período é estimada em R$ 400 bilhões.