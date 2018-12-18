Temer autoriza 6ª rodada de partilha do pré-sal

A 6ª rodada de partilha do pré-sal inclui dois novos blocos, Sudoeste de Sagitário e Norte de Brava. Além disso, redimensiona outros três blocos: Aram, Cruzeiro do Sul e Bumerangue. Com isso, serão ofertados no total cinco blocos na 6ª rodada, prevista para acontecer em novembro de 2019.

Já a 16ª rodada de blocos do pós-sal está prevista para outubro do ano que vem. Essa rodada inclui 42 blocos distribuídos nas bacias de Pernambuco-Paraíba, de Jacuípe, de Camamu-Almada, de Campos e de Santos. As autorizações foram assinadas por Temer em cerimônia em que também foram assinados três contratos da 4ª rodada e quatro contratos da 5ª rodada do pré-sal.