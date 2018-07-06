Temer aposta em placar de 2 a 1 para o Brasil

Presidente assina MP que muda as regras do marco legal do saneamento básico Crédito: Alan Santos/PR

A poucas horas do jogo da seleção brasileira, que enfrentará a Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo, o presidente Michel Temer aproveitou uma cerimônia fechada realizada na manhã desta sexta-feira no Palácio do Planalto, transmitida apenas pela NBR, canal do governo federal, para divulgar sua aposta de placar. O presidente agradeceu a presença de ministros ao evento às vésperas do jogo e disse que esse era "um voto de patriotismo" dos envolvidos.

- A grande maioria das pessoas está palpitando em 2 x 1 (para o Brasil), e eu também palpito em 2 x 1 - disse Temer.

O presidente acertou o placar do último jogo da seleção brasileira, que enfrentou o México e ganhou de 2 x 0.

No último dia útil permitido pela lei eleitoral para fazer cerimônias, o presidente assinou uma Medida Provisória que muda as regras do marco legal do saneamento básico. Ele agradeceu o empenho dos ministros e disse que o seu governo levou adiante combates em diversas áreas e voltou a afirmar que não quer "aplausos fáceis":

- Esse é um governo que promove reformas estruturais para resolver problemas estruturais. Nunca quisemos soluções paliativas que geram aplausos fáceis.