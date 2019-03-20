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Pesquisa

Taxa de bom e ótimo do governo Bolsonaro cai 15 pontos desde janeiro

A parcela da população que considera Bolsonaro ótimo ou bom reduziu de 39% para 34%

Publicado em 20 de Março de 2019 às 20:21

Publicado em 

20 mar 2019 às 20:21
Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
Uma pesquisa realizada pelo instituto Ibope revela que, entre fevereiro e março, a parcela da população que considera o governo Jair Bolsonaro ótimo ou bom caiu de 39% para 34%. Desde janeiro, quando o presidente foi empossado, houve redução de 15 pontos porcentuais (de 49% para 34%) nesse segmento.
Já os que veem o governo como ruim ou péssimo subiram de 19% para 24% nos últimos 30 dias. Desde janeiro, essa taxa mais do que dobrou (de 11% para 24%). A parcela que acha o governo regular também está aumentando: de 26% em janeiro foi a 30% em feveireiro e, agora, chegou a 34%.

O Ibope também perguntou aos entrevistados se aprovam ou desaprovam o governo – pergunta que não dá margem a uma resposta neutra, como a avaliação regular. Nesse caso, a taxa de aprovação ainda alcança a maioria absoluta da população, mas está em tendência de queda forte. Em janeiro, 67% aprovavam o governo. No mês seguinte, o resultado foi 57%. Agora, chegou a 51%. Já a desaprovação, no mesmo período, foi de 21%, 31% e 38%, respectivamente.
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O Ibope fez 2.002 entrevistas presenciais entre os dias 16 e 19 de março. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

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