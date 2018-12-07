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Greve dos Caminhoneiros

Tabela de frete: STF suspende aplicação de multas por descumprimento

Decisão atende pedido feito pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil

Publicado em 06 de Dezembro de 2018 às 23:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2018 às 23:14
Caminhão transita na BR 262 nesta quinta-feira (31) após o fim da greve dos caminhoneiros Crédito: Bernardo Coutinho
O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu nesta quinta-feira ,6, a aplicação de multas geradas pelo descumprimento da tabela que fixou preços mínimos de frete, editada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em função da greve dos caminhoneiros em maio.
O pedido da medida cautelar foi feito pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). A decisão foi tomada no âmbito da ação que procura declarar a tabela, que fixa multas de até R$10,5 mil, inconstitucional.
"Determino, por consequência, que a ANTT e outros órgãos federais se abstenham de aplicar penalidades aos embarcadores, até o exame do mérito da presente Ação Direta pelo Plenário", determinou Fux.
> Fecombustíveis explica por que queda de preço custa a chegar à bomba
A ação de inconstitucionalidade do tabelamento foi protocolada pela CNA em junho passado. Em seguida, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) fez o mesmo. Há uma terceira ação, da Associação do Transporte Rodoviário de Cargas do Brasil (ATR).

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