Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Determinação da Justiça

Suplente de vereadora acusada de rachid toma posse em Linhares

Após a posse, Pâmela Gonçalves Maia (PSDC) participou da sua primeira sessão como vereadora

Publicado em 13 de Março de 2018 às 13:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2018 às 13:20
Suplente de vereadora suspeita de 'rachid' toma posse na Câmara de Linhares
Conforme determinação da Justiça, Pâmela Gonçalves Maia (PSDC) tomou posse como vereadora na Câmara Municipal de Linhares, na tarde desta segunda-feira (12). Ela é suplente da parlamentar Rosa Ivânia Euzébio Martins, a Rosinha Guerreira, afastada sob a acusação de rachid, quando um político se apropria de uma parte do salário que seria pago ao servidor contratado por ele.
Após o afastamento de Rosinha, no último dia 5, a defesa de Pâmela entrou com um mandado de segurança e o pedido foi aceito pelo juiz da Vara da Fazenda Pública de Linhares, Thiago Albani de Oliveira. A posse aconteceu às 17h30. Logo depois, Pâmela participou da sua primeira sessão como vereadora.
A reportagem tentou falar com Pâmela na manhã desta terça-feira (13), mas as ligações não foram atendidas.
SALÁRIO AMIGO
No dia 26 de fevereiro, Rosinha foi presa na Operação Salário Amigo, realizada pelo Ministério Público Estadual (MPES). Quatro dias depois, após autorização da Justiça, ela deixou o Centro Prisional Feminino de Colatina.
De acordo com o seu advogado, Cleylton Mendes, Rosinha disse que usava o dinheiro para comprar medicamentos, cestas básicas e ajudar a população. Mesmo afastada do cargo, Rosinha continua recebendo salário de R$ 6.192,00, conforme a Justiça. Os 12 assessores dela foram exonerados.
A vereadora Rosinha sendo conduzida para prestar depoimento Crédito: Ariele Ruy / TV Gazeta Norte
Suplente de vereadora acusada de rachid toma posse em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Baixo Guandu recebe Campeonato Brasileiro de Asa Delta em edição histórica de 50 anos
Baixo Guandu recebe Campeonato Brasileiro de Asa Delta em edição histórica de 50 anos
Imagem de destaque
4 orações para o Dia de São Marcos Evangelista 
Imagem de destaque
O que fazer em Pedra Azul? 5 lugares para um roteiro na serra capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados