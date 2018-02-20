STJ mantém prisão de ex-ministro Henrique Alves

Henrique Eduardo Alves Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou habeas corpus ao ex-presidente da Câmara e ex-ministro Henrique Alves (PMDB-RJ). Com isso, Alves, que está preso desde junho do ano passado, continuará atrás das grades.

O relator do caso no STJ, ministro Rogerio Schietti, considerou legal a prisão preventiva. Ele levou em conta a possibilidade de Alves voltar a cometer crimes e também o fato de o os recursos desviados não terem sido achados. Solto, seria mais difícil ainda saber o paradeiro do dinheiro.

Havia contra Henrique Alves dois decretos de prisão. Um deles já tinha sido convertido em prisão domiciliar pelo juiz da 14ª Vara Federal de Natal Francisco Eduardo Guimarães. Mas o decreto do juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, está mantido com a decisão do STJ.