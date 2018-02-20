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Sem Habeas Corpus

STJ mantém prisão de ex-ministro Henrique Alves

Sexta Turma entendeu que, caso ele seja solto, será mais difícil achar dinheiro desviado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2018 às 19:57

Publicado em 20 de Fevereiro de 2018 às 19:57

Henrique Eduardo Alves Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou habeas corpus ao ex-presidente da Câmara e ex-ministro Henrique Alves (PMDB-RJ). Com isso, Alves, que está preso desde junho do ano passado, continuará atrás das grades.
O relator do caso no STJ, ministro Rogerio Schietti, considerou legal a prisão preventiva. Ele levou em conta a possibilidade de Alves voltar a cometer crimes e também o fato de o os recursos desviados não terem sido achados. Solto, seria mais difícil ainda saber o paradeiro do dinheiro.
Havia contra Henrique Alves dois decretos de prisão. Um deles já tinha sido convertido em prisão domiciliar pelo juiz da 14ª Vara Federal de Natal Francisco Eduardo Guimarães. Mas o decreto do juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, está mantido com a decisão do STJ.
Alves é suspeito de ter se beneficiado de irregularidades na Arena das Dunas, estádio construído em Natal para a Copa do Mundo de 2014, e também na Caixa Econômica Federal. A primeira investigação corre em Natal. A última está na Justiça Federal de Brasília.

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