STJ autorizou o cancelamento automático da CNH de devedores do IPVA?

Rumor também indica que suspensão de habilitação seria maior para quem tem dívida acima de R$ 2 mil; corrente de WhatsApp é enganosa Crédito: Reprodução

Uma informação falsa circula no WhatsApp com a afirmação de que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorizou o cancelamento automático de carteiras de motoristas que tiverem o IPVA atrasado. O rumor acrescenta ainda a mentira de que os devedores teriam que pagar multa de R$2.934,70.

O boato também inclui a informação errada de que pessoas com o nome inscrito no SPC e no Serasa também correm risco de perder o documento. Segundo a corrente de WhatsApp, quem tiver dívida até R$ 2 mil terá a CNH suspensa automaticamente por 12 meses. Para devedores acima de R$ 2 mil, a habilitação ficaria suspensa por 24 meses, com aplicação de multa.

A assessoria de imprensa do STJ confirmou ao jornal Estado de São Paulo que a alegação é falsa: não existe a tabela de cancelamento descrita na mensagem que circula. É possível que a habilitação seja suspensa em decisões judiciais, mas nunca de forma automática, como sugere o boato. Cabe a um juiz analisar caso a caso e determinar as medidas cabíveis.