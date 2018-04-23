Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pedido da PGR

STF: Lula pede para Fachin não enviar processo a Moro

Inquérito que investiga participação do ex-presidente em organização criminosa está na Justiça Federal de Brasília

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 20:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2018 às 20:25
O objetivo da PGR é justamente enviar para Moro o inquérito aberto para investigá-lo por participação na organização criminosa que desviou dinheiro de órgãos públicos. Crédito: Divulgação | Instituto Lula
A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenta evitar que mais um processo aberto para investigá-lo seja enviado para a 13ª Vara Federal de Curitiba, comandada pelo juiz Sergio Moro. Em documento encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF), seus advogados pedem que o ministro Edson Fachin, relator da Lava-Jato na corte, negue um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). O objetivo da PGR é justamente enviar para Moro o inquérito aberto para investigá-lo por participação na organização criminosa que desviou dinheiro de órgãos públicos.
> Em vídeo, Lula diz que "poderia ter fugido, mas não quis"
Na primeira instância, é o juiz de Curitiba quem toca a Lava-Jato, que investiga principalmente irregularidades na Petrobras. Foi ele quem condenou o ex-presidente no processo do triplex do Guarujá, o que, após decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), acabou levando a sua prisão no começo do mês. A defesa de Lula alega que, segundo a denúncia feita no ano passado pelo então procurador-geral da República Rodrigo Janot, houve desvio não só na estatal, mas em outros órgãos públicos. Janot apontou desvios, por exemplo, no Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e no Ministério do Planejamento.
> Bolsonaro critica PGR por denúncia de racismo em entrevista à Band
"As acusações tratadas no presente procedimento são relativas especificamente à suposta atuação do Agravado (Lula) como líder da estruturação, no âmbito do Governo Federal, um modus operandi que consistia em cobrar propina, a partir de ajustes ilícitos, com as empresas que possuíam interesse em firmar negócios com o Poder Público e na aprovação de medidas legislativas. Em momento algum da narrativa acusatória, portanto, se está a delimitar condutas por quaisquer dos denunciados especificamente em desfavor da Petrobrás", argumentaram os advogados do ex-presidente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados