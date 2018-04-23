STF: Lula pede para Fachin não enviar processo a Moro

O objetivo da PGR é justamente enviar para Moro o inquérito aberto para investigá-lo por participação na organização criminosa que desviou dinheiro de órgãos públicos. Crédito: Divulgação | Instituto Lula

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenta evitar que mais um processo aberto para investigá-lo seja enviado para a 13ª Vara Federal de Curitiba, comandada pelo juiz Sergio Moro. Em documento encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF), seus advogados pedem que o ministro Edson Fachin, relator da Lava-Jato na corte, negue um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). O objetivo da PGR é justamente enviar para Moro o inquérito aberto para investigá-lo por participação na organização criminosa que desviou dinheiro de órgãos públicos.

Na primeira instância, é o juiz de Curitiba quem toca a Lava-Jato, que investiga principalmente irregularidades na Petrobras. Foi ele quem condenou o ex-presidente no processo do triplex do Guarujá, o que, após decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), acabou levando a sua prisão no começo do mês. A defesa de Lula alega que, segundo a denúncia feita no ano passado pelo então procurador-geral da República Rodrigo Janot, houve desvio não só na estatal, mas em outros órgãos públicos. Janot apontou desvios, por exemplo, no Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e no Ministério do Planejamento.