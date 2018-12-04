STF julga nesta terça-feira mais um pedido de liberdade de Lula

Lula durante depoimento à juíza Gabriela Hardt, que substitui o juiz Sergio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba Crédito: Reprodução

STF) vai julgar na tarde desta terça-feira mais um pedido de liberdade do ex-presidente Luiz Inácio A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal () vai julgar na tarde desta terça-feira mais um pedido de liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Preso desde abril, o petista tem colecionado derrotas no Judiciário. O resultado do julgamento de hoje não deve ser diferente. Ministros da Corte ouvidos pelo GLOBO avaliam que não será desta vez que o ex-presidente conseguirá deixar a prisão. Formada por cinco dos onze ministros do tribunal, a expectativa é de que a turma mantenha Lula atrás das grades.

Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Em setembro, Toffoli trocou de lugar com Cármen Lúcia: ela deixou a presidência do STF e assumiu a cadeira do colega na Segunda Turma; enquanto o ministro fez o caminho oposto. Até setembro, a Segunda Turma tinha uma formação considerada garantista, que costumava conceder liberdade aos réus, ou mesmo a transferência do presídio para a prisão domiciliar. Essas decisões eram tomadas, em boa parte das vezes, com os votos dos ministros. Em setembro, Toffoli trocou de lugar com: ela deixou a presidência do STF e assumiu a cadeira do colega na Segunda Turma; enquanto o ministro fez o caminho oposto.

Lava-Jato, e Celso de Mello, o mais antigo ministro do tribunal. Fachin e Cármen costumam votar de forma alinhada em temas penais. Eles têm uma visão mais rígida do cumprimento da pena e não costumam conceder liberdade aos réus que tiveram prisão decretada por instâncias inferiores. Celso de Mello tem votos nos dois lados. Mas, na Lava-Jato, tem assumido posições mais parecidas com a do relator. Também integram o colegiado Edson Fachin, relator da, o mais antigo ministro do tribunal. Fachin e Cármen costumam votar de forma alinhada em temas penais. Eles têm uma visão mais rígida do cumprimento da pena e não costumam conceder liberdade aos réus que tiveram prisão decretada por instâncias inferiores. Celso de Mello tem votos nos dois lados. Mas, na Lava-Jato, tem assumido posições mais parecidas com a do relator.

CRÍTICA A MORO

Sergio Moro revelou clara parcialidade e motivação política nos processos contra o ex-presidente. Um dos elementos apontados pela defesa é o fato do juiz ter aceitado o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro para ser ministro da Justiça. Eles consideram que o magistrado atuou para impedir o ex-presidente de ser candidato, o que teria beneficiado o agora futuro chefe do Executivo. Depois que aceitou o convite, Moro anunciou que não vai mais conduzir a Lava-Jato. O juiz tirou férias e só pedirá exoneração da magistratura quando o período de descanso terminar. No pedido que será julgado hoje, os advogados disseram que o ex-juiz federalrevelou clara parcialidade e motivação política nos processos contra o ex-presidente. Um dos elementos apontados pela defesa é o fato do juiz ter aceitado o convite do presidente eleitopara ser ministro da. Eles consideram que o magistrado atuou para impedir o ex-presidente de ser candidato, o que teria beneficiado o agora futuro chefe do Executivo. Depois que aceitou o convite, Moro anunciou que não vai mais conduzir a Lava-Jato. O juiz tirou férias e só pedirá exoneração da magistratura quando o período de descanso terminar.

Lula foi condenado por Moro, em julho do ano passado, a nove anos e meio de prisão, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá (SP). Em janeiro, a sentença foi confirmada pelo TRF-4, que aumentou a pena para 12 anos e um mês. O ex-presidente foi preso em abril, após esgotarem os recursos em segunda instância.

Apesar de ter poucas chances no julgamento desta terça-feira, ainda existe luz no fim do túnel para o ex-presidente. A mesma Segunda Turma deve julgar no início de 2019 um recurso da defesa contra o mérito da condenação do TRF-4. Os advogados querem reverter a condenação ou, alternativamente, diminuir a pena imposta ao réu. Entre ministros da Segunda Turma, ganha corpo a tese de que a pena atribuída a Lula foi excessiva, porque ele teria sido condenado por um mesmo fato duas vezes  o que, por lei, é proibido.

O petista foi enquadrado em corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Para alguns ministros, seria possível excluir da condenação o crime de lavagem de dinheiro. Com a pena total diminuída, Lula poderia ser transferido para o regime semi-aberto, ou mesmo para a prisão domiciliar.