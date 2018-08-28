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Julgamento

STF inicia julgamento sobre denúncia de Bolsonaro por racismo

Candidato à Presidência da República já é réu pelos crimes de injúria e incitação ao estupro

Publicado em 28 de Agosto de 2018 às 19:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2018 às 19:01
Homenagem aos 65 Anos do Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA) - Esquadrilha da Fumaça. Deputado Jair Bolsonaro (PSC - RJ) Crédito: Alex Ferreira/Câmara dos Deputados
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou na tarde desta terça-feira (28) o julgamento sobre o recebimento ou não da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, pelo crime de racismo.
O julgamento estava marcado originalmente para 4 de setembro, mas foi antecipado para esta terça-feira a pedido da defesa de Bolsonaro.
Caberá aos cinco ministros da Primeira Turma do STF  colegiado composto por Marco Aurélio Mello, Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux  decidir se abrem ou não uma ação penal para investigar Bolsonaro por racismo.
Em abril deste ano, a Procuradoria-Geral da República (PGR) encaminhou ao STF uma denúncia contra Bolsonaro pelo crime de racismo, sob a alegação de que em palestra realizada no Clube Hebraica do Rio de Janeiro, o parlamentar se manifestou de modo negativo e discriminatório sobre quilombolas, indígenas, refugiados, mulheres e LGBTs.
Na palestra, Bolsonaro disse: Alguém já viu um japonês pedindo esmola por aí? Porque é uma raça que tem vergonha na cara. Não é igual essa raça que tá aí embaixo ou como uma minoria tá ruminando aqui do lado. Na ocasião, o parlamentar também afirmou que visitou um quilombola em El Dourado Paulista, onde o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Não fazem nada! Eu acho que nem para procriador eles servem mais. Mais de um bilhão de reais por ano gastado com eles.
ESTUPRO
Bolsonaro já é réu no STF pelos crimes de injúria e incitação ao crime de estupro.
Na manhã desta terça-feira (28), os deputados federais Pastor Eurico (Patri-PE) e Onyx Lorenzoni (DEM-RS) prestaram depoimento como testemunhas de defesa do candidato à presidência da República do PSL.
Os depoimentos devem ser os últimos prestados na ação penal aberta a pedido da PGR e da deputada federal Maria do Rosário (PT-RS), sobre quem Bolsonaro declarou, em 2014, que não estupraria a deputada porque ela não mereceria.
O próximo passo no processo deve ser o interrogatório de Bolsonaro, que ainda precisa ser marcado pelo ministro Luiz Fux, relator da ação penal. Depois, são prestadas as alegações finais.

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