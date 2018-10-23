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Operação Lava Jato

STF arquiva inquérito contra Aloysio Nunes

Pedido de arquivamento foi feito pela defesa do Ministro das Relações Exteriores, que alegou falta de provas para o prosseguimento da investigação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2018 às 19:35

Publicado em 23 de Outubro de 2018 às 19:35

Aloysio Nunes, ministro das Relações Exteriores Crédito: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Por 3 votos a 2, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta terça-feira (23) arquivar o inquérito aberto para investigar o senador licenciado e ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira. O caso começou a ser julgado em agosto, mas foi interrompido duas vezes por pedidos de vista.
O pedido de arquivamento foi feito pela defesa de Nunes, que alegou falta de provas para o prosseguimento da investigação. A maioria dos ministros do colegiado seguiu voto proferido pelo relator, Gilmar Mendes. Ele entendeu que, até o momento, as investigações não conseguiram ir além do depoimento dos delatores.
Aloysio foi citado por delatores ligados à empreiteira Odebrecht, e a investigação foi aberta a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), no fim do ano passado. Em um dos depoimentos, o delator Carlos Armando Guedes Paschoal confirmou o pagamento de R$ 500 mil para a campanha de Nunes, em 2010. Segundo outro delator, Benedicto Junior, "esta doação não teria sido contabilizada".
> Lula pede para ação penal ser suspensa até decisão de comitê da ONU
A defesa de Aloysio Nunes pediu o arquivamento e disse que as diligências que foram solicitadas pelo Ministério Público e a Polícia Federal não conseguiram encontrar provas que pudessem corroborar as declarações dos delatores.
Na minha opinião quem deve empreender não é o governo, e sim o cidadão. A estratégia do governo na criação dessa nova empresa de Gás está equivocada e muitas vezes essas estatais servem somente para abastecer partidos e políticos corruptos.

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