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Ofensiva

Sobre Mourão, Carlos diz que não está reclamando no Twitter: 'São fatos'

'Lembro que não estou reclamando do vice só agora. São apenas informações! Não ataco ninguém', diz o filho do presidente Jair Bolsonaro

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 14:29

Publicado em 

24 abr 2019 às 14:29
Carlos Bolsonaro Crédito: Youtube
O vereador carioca Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, continua na ofensiva contra o vice-presidente Hamilton Mourão. Foram 15 tuítes contra o vice publicados em dois dias (veja todos abaixo), até 10h45 desta quarta.
Ele nega que esteja apenas "reclamando do vice" no Twitter e diz que não são ataques: "São apenas fatos que já aconteceram e gostaria de continuar compartilhando".
Nesta quarta, Carlos atacou o vice publicando a chamada de uma matéria do Estado sobre uma declaração de Mourão a respeito do ex-deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ), que deixou o Brasil após sofrer ameaças de morte. Para Carlos, Mourão está alinhado com políticos que detestam Bolsonaro. Ele diz estranhar este suposto alinhamento.
A notícia publicada em janeiro informa que Mourão disse que Wyllys deveria ter ficado no Brasil; "Nosso governo não tem política para perseguir minorias, esse não é o jeito que nós nos comportamos. Poderíamos protegê-lo", disse o vice na época.
Carlos ironiza a declaração de Mourão e diz que o deputado do PSOL, há anos adversário político dos Bolsonaro, deixou o Brasil numa "esperta jogada política cultural", e não por perseguição: "Estranhíssimo seu alinhamento com políticos que detestam o Presidente. Qualquer um sabe que Jean Willians (sic) não saiu do Brasil por perseguição, mas por uma esperta jogada política cultural. Com a palavra, o culto."
Depois, publicou: "Lembro que não estou reclamando do vice só agora e tals.... são apenas informações! Não ataco ninguém". Um pouco mais tarde, respondeu a um tuíte de Levy Fidelix, presidente do PRTB, partido de Mourão. Fidelix compartilhou um vídeo em que o deputado Otoni de Paula (PSC-RJ) critica quem "patrocina" rusgas entre o vice o presidente Jair Bolsonaro. Carlos não é citado nem no vídeo, nem no tuíte de Fidelix.
"Suas posturas nunca foram novidades para ninguém. Não enganam ninguém. Bichinhos característicos, lamentavelmente!", escreveu Carlos. Em resposta a um seguidor que compartilhou o vídeo e escreveu "esse é o culpado, articulando nas costas do Presidente", Carlos respondeu: "Precisa desenhar?"
Nesta quarta, o Estado publicou uma entrevista com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), irmão de Carlos, em que endossa as críticas do irmão. Para ele, as declarações de Mourão têm causado "ruído" e Carlos está "apenas reagindo".
Antes disso, sem citar diretamente o vice, disse que quem despreza a suposta importância do escritor Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo, está demonstrando "total desconhecimento, se lixando para os reais problemas do Brasil ou acha que o mundo gira em torno de seu umbigo por motivos que prefiro que reflitam."
A declaração aconteceu depois que Mourão atacou Olavo por críticas a militares. O vice disse que o escritor deveria se dedicar à astrologia.
Veja as publicações de Carlos Bolsonaro contra Mourão nos últimos dois dias:
1. Resposta a publicação do jornal O Globo
2. Sobre curtida de Mourão em tuíte de jornalista
3. Resposta a seguidor, sobre convite para palestra de Mourão
4. Tradução de convite para palestra de Mourão
5. Vídeo de Mourão sobre crise na Venezuela
6. Declaração de Mourão sobre atentado a Bolsonaro
7. 'Pela verdade'
8. Vídeo sobre rusgas
9. Sobre a redução da pena contra Lula
10. Sobre a 'despetização' de Onyx
11. Resposta a jornalista
12. Sobre Jean Wyllys
13. 'São fatos'
14. Resposta ao presidente do PRTB, Levy Fidelix
15. 'Precisa desenhar?'
 
 
 
 

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