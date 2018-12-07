Sob influencia de novo governo, Brasil apoia Israel em voto na ONU

O presidente eleito Jair Bolsonaro em Israel Crédito: Reprodução/Twitter

Itamaraty votou ao lado de Israel e dos Estados Unidos em uma resolução na ONU. O voto ocorreu na noite de quinta-feira e era uma iniciativa americana para condenar o Hamas por disparar mísseis contra Israel. A resolução não passou na Assembleia Geral das Nações Unidas. Abandonando a tradicional posição do Brasil em votações sobre o conflito israelo-palestino, ovotou ao lado dee dosem uma resolução na. O voto ocorreu na noite de quinta-feira e era uma iniciativa americana para condenar opor disparar mísseis contra Israel. A resolução não passou na

Para que fosse aprovada, ela precisaria de dois terços dos votos. Mas conseguiu 87 apoios, contra 57 países que rejeitaram a resolução, além de 33 abstenções. Nikki Haley, a embaixadora americana, era a principal promotora do texto que seria o primeiro a condenar o Hamas, se fosse aprovado.

Donald Trump. Nas redes sociais, seu porta-voz, Sami Zahri, indicou que o resultado confirma a legitimidade nossa resistência. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, ainda assim comemorou, indicando que essa havia sido a primeira vez que tantos países sairam ao apoio de seus interesses. Sua derrota, porém, foi considerada pelo Hamas como um golpe contra o governo de. Nas redes sociais, seu porta-voz, Sami Zahri, indicou que o resultado confirma a legitimidade nossa resistência. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, ainda assim comemorou, indicando que essa havia sido a primeira vez que tantos países sairam ao apoio de seus interesses.

O embaixador de Israel na ONU, Danny Danon, disse que a resolução apenas foi derrotada por conta de uma mudança no processo de votação. Momentos antes do voto, foi estabelecido que seriam necessários dois terços de apoio para que o texto fosse aprovado.

Haley não poupou críticas à manobra, acusou governos de estarem apoiando o terrorismo e alertou que a mudança no voto tinha como única finalidade impedir a aprovação da resolução.

Eduardo Bolsonaro insinuou que a mudança no voto brasileiro já era o resultado da visão do novo governo e do chanceler Ernesto Araujo. Foi a primeira vez que o Brasil votou a favor de Israel contra grupos terroristas, escreveu o filho do presidente eleito. Na mensagem, ele manda seus parabéns para Haley, ao Itamaraty e a Araujo. O Brasil vai deixar de ser um anão diplomático, escreveu, numa referência a uma crítica que o governo israelense havia lançado contra o Brasil há poucos anos. Argentina, Uruguai e Chile também votaram a favor do texto. Nas redes sociais,insinuou que a mudança no voto brasileiro já era o resultado da visão do novo governo e do chanceler Ernesto Araujo. Foi a primeira vez que o Brasil votou a favor de Israel contra grupos terroristas, escreveu o filho do presidente eleito. Na mensagem, ele manda seus parabéns para Haley, ao Itamaraty e a Araujo. O Brasil vai deixar de ser um anão diplomático, escreveu, numa referência a uma crítica que o governo israelense havia lançado contra o Brasil há poucos anos.também votaram a favor do texto.

Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e, até ontem, na gestão de Michel Temer. Tradicionalmente, o Brasil optava por um apoio aos palestinos ou, em alguns casos, pela abstenção. O argumento era de que o governo agia conforme o "direito internacional". A postura prevaleceu nos governos de José Sarney, Fernando Collor de Melo, Itamar Franco,e, até ontem, na gestão de

Mesmo em dezembro de 2017, o governo Temer foi um dos 128 países que apoiou uma resolução na ONU condenando a decisão de Donald Trump de transladar sua capital em Israel para Jerusalém. Segundo o texto aprovado, uma decisão de qualquer governo questionando o status da cidade deve ser considera como nula e inválida.

Já em outras resoluções apresentadas por Israel sobre outros assuntos como tecnologia e desenvolvimento, porém, o Brasil já havia apoiado o governo de Tel Aviv na ONU. Considerado como uma entidade terrorista por europeus e americanos, o Hamas emitiu um alerta ao governo brasileiro quando foi anunciado que o Bolsonaro pretende mudar a embaixada do Brasil em Israel de Tel Aviv para Jerusalem.

Rejeitamos a decisão do presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, de mover a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém e pedimos que ele abandone sua decisão, declarou o porta-voz do Hamas, Sami Abu Zuhri. Para ele, a iniciativa é um passo hostil ao povo palestino.