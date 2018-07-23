Sites publicam entrevista falsa com juiz Sérgio Moro

Brasília - O juiz federal Sérgio Moro Crédito: Agência Brasil

O juiz federal Sérgio Moro é um personagem assíduo da boataria que circula pelas redes sociais. No caso do magistrado, as mentiras costumam ser usadas para idolatrar sua imagem. É o caso de uma falsa entrevista publicada pelos sites News Atual e Diário do Brasil, cujo título dizia Medo de morrer? Não! Já lidei com traficantes perigosos.

A própria Justiça Federal do Paraná desmentiu sobre o conteúdo da suposta entrevista. As informações contidas nesta notícia não são verdadeiras, afirmou a assessoria. Em pouco mais de três horas de publicação, a notícia falsa tinha 1,9 mil interações no Facebook, compartilhada por páginas como Apoiamos a Operação Lava Jato- Juiz Sérgio Moro, Mexeu com General Mourão, mexeu com toda a nação e Jair Bolsonaro 2018, A última esperança da nação.

Na entrevista inventada, Moro fala que quer sair do País  para me qualificar mais e abrir a mente -, diz que ficará até o final da Operação Lava Jato e pede o apoio da sociedade. Um juiz não pode julgar de acordo com a opinião pública, mas manifestações a favor da Lava-Jato foram essenciais, afirma um trecho do texto.

Em abril, um caso de notícia falsa contra o juiz foi parar na Justiça. Os desembargadores da 5.ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (TRF-3) condenaram o jornalista Miguel Baia Bargas, do blog Limpinho & Cheiroso, por calúnia e difamação contra Moro. Em 2015, o site publicou um post com o título Paraná: Quando Moro trabalhou para o PSDB, ajudou a desviar R$ 500 milhões da Prefeitura de Maringá.

EM CORRENTE FALSA NO WHATSAPP, MORO PEDE PARA NÃO REELEGER CANDIDATOS

Uma mensagem enviada por leitores ao número do Estadão Verifica, (11) 99263-7900, se vale do nome de Moro para pedir que os eleitores evitem reeleger candidatos. Todo Congressista Nacional que NÃO FOR REELEITO, perde o foro privilegiado e, consequentemente será preso pela Polícia Federal, exatamente como ocorreu com o Deputado Federal Eduardo Cunha, afirma o texto falso. A declaração nunca foi feita por Sérgio Moro.