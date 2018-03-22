Sessão da Câmara da Serra é derrubada pela terceira vez

Câmara da Serra Crédito: Divulgação | CMS

Pela terceira vez, a sessão ordinária da Câmara da Serra foi derrubada por 14 vereadores, que desde a semana passada não participam das sessões em protesto contra a nova Mesa Diretora, liderada por Rodrigo Caldeira (Rede). Na tarde desta quarta-feira (21), assim como na última segunda-feira (19), o grupo compareceu ao local apenas para registrar a presença e se retirou em seguida. Com isso, eles não somente impedem o funcionamento da Casa, como também continuam a receber seus salários mesmo sem trabalhar.

Caldeira assumiu o comando da Câmara após o Tribunal de Justiça (TJES) considerar ilegal a eleição da antiga Mesa Diretora da Casa, em janeiro de 2017, na qual a vereadora Neidia Pimentel (PSD) foi eleita. Neidia também já havia sido afastada provisoriamente de suas funções por responder a um processo nas esferas criminal e cível. Ela e o ex-controlador da Câmara, Flávio Serri, são acusados pelo Ministério Público Eleitoral de encabeçar um esquema de rachid envolvendo servidores fantasmas.

No entanto, de acordo com Serri, a intenção do grupo, que estaria reunido em um sítio, em Santa Teresa, é colocar o vereador Adriano Galinhão (PTC) na presidência - já que ele foi o mais votado nas eleições de 2016 - até que uma nova eleição para a Mesa Diretora seja convocada. De acordo com Serri, os vereadores consideram que a atual direção da Casa foi eleita, em julho do ano passado, de forma ilegal.

O ex-controlador e Neidia entraram com recursos no Tribunal de Justiça (TJES) pedindo a revogação da decisão da Justiça Criminal, mas até agora não houve resultado.

ESTRATÉGIAS

Além de Rodrigo Caldeira, permaneceram no local os mesmos vereadores que vêm se mantendo nas últimas sessões: Luiz Carlos Moreira (PMDB), Nacib Haddad (PDT), Pastor Ailton (PSC), Roberto Catirica (phs), Aécio Leite (PT), Geraldinho Feu Rosa e (PSB) e Stefano Andrade (PHS).

Moreira, que e líder do governo na Câmara, mais uma vez fez um discurso duro contra os colegas que esvaziaram a Casa. Segundo ele, 11 projetos do Executivo, sendo sete vetos do prefeito e quatro projetos em regime de urgência especial estavam na pauta de ontem e foram adiados. Vou conversar com o prefeito amanhã. É importante discutir isso que está acontecendo. A cidade não pode parar, afirma Moreira.