Home
>
Política
>
Servidores do governo do ES vão ter "feriadão" no fim do mês

Servidores do governo do ES vão ter "feriadão" no fim do mês

Decreto do governador Renato Casagrande (PSB), publicado nesta quarta-feira (02), concede ponto facultativo aos servidores do Poder Executivo do Estado no próximo dia 28

Imagem de perfil de Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Editor adjunto / [email protected]

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 13:02

 - Atualizado há 6 anos

Palácio Anchieta, sede do governo do Estado do Espírito Santo Crédito: Marcelo Prest | Arquivo | A Gazeta

O servidor público do governo do Espírito Santo terá um "feriado prolongado" no fim do mês de outubro. Em decreto publicado no Diário Oficial nesta quarta-feira (2), o governador Renato Casagrande (PSB) concedeu ponto facultativo aos trabalhadores do Estado. A data é celebrada no dia 28 de outubro e, neste ano, cai numa segunda-feira, fazendo com que o final de semana seja prolongado para os servidores do Poder Executivo estadual.

Recomendado para você

Decisão do ministro Francisco Falcão reforma o entendimento do TJES, que havia rejeitado a petição inicial e interrompido o processo antes mesmo da fase de produção de provas

Decisão do STJ reabre ação contra Majeski e ex-servidor da Assembleia do ES

Entrada de Pastor Fabiano está vedada, especialmente, em escolas da cidade, onde eram gravados vídeos sem autorização prévia; parlamentar disse que vai recorrer

Vereador do PL segue proibido de entrar em órgãos públicos de Vila Velha

Anúncios vão ser feitos oficialmente no sábado (13). Veja os nomes que vão para o partido de Gilson Daniel

Podemos vai ganhar reforço de dois deputados estaduais e de integrantes do governo Casagrande

O ponto facultativo, contudo, não se aplicará aos profissionais que trabalham em regime de escala ou que não admitem paralisação, inclusive o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo, o Hemoes.

O DIA DO SERVIDOR

A data, celebrada anualmente no dia 28 de outubro, é destinada para o profissional que atue nas diversas áreas do poder público, como escritórios, escolas, entre outros, independentemente de ser um profissional efetivo ou comissionado (de livre indicação).

O Dia do Servidor Público surgiu através do Conselho Federal do Serviço Público Civil, homenageando a criação das leis que regem os direitos e os deveres dos servidores públicos - Decreto Lei nº 1.713, de 28 de outubro de 1939. O artigo 236 da lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, determina que 28 de outubro é oficialmente o Dia do Servidor Público no Brasil.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais