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Em janeiro

Servidores da Assembleia têm aumento no tíquete-alimentação

O valor do benefício, que em dezembro do ano passado foi de R$ 1.036,84, passará a ser de R$ 1.115,02

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 17:27

Maíra Mendonça

Maíra Mendonça

Publicado em 

18 jan 2019 às 17:27
Fachada da Assembleia Legislativa do ES, onde estão os gabinetes dos 30 deputados estaduais capixabas Crédito: Marcelo Prest
A partir deste mês, os 1.335 servidores efetivos e comissionados da Assembleia Legislativa do Espírito Santo  receberão quase R$ 80 a mais em seu tíquete-alimentação mensal. O benefício, que em dezembro do ano passado foi de R$ 1.036,84, passará a ser de R$ 1.115,02. De acordo com a Casa, o impacto anual será de R$ 1.252.443,60.
Desde 2013, uma resolução aprovada pela Assembleia determina que o valor do tíquete-alimentação seja atualizado automaticamente a cada ano, tendo como base o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) do ano anterior, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em 2018, o índice teve aumento de 7,54%. Como em 2017 o IGP-M foi negativo (-0,5326%), não houve aumento do benefício para os servidores no ano passado.
Leia também: Erick Musso já tem apoio de 70% dos deputados para reeleição
A informação foi divulgada pelo atual presidente da Mesa Diretora, o deputado Erick Musso (PRB), pelas redes sociais. Ele, que concorre à reeleição para o próximo biênio e já conta com o apoio de 19 deputados, destacou em postagem que o aumento só foi possível em função da gestão financeira feita pelo comando do Legislativo estadual em 2018.
"Não custa lembrar que iniciamos a atual gestão com R$ 17 milhões a menos no caixa, o que não nos impediu de fazer uma série de investimentos na Casa: reformas, inauguração de serviços para a população e implantação de novos sistemas. Estamos encerrando os trabalhos com as contas em dias", pontuou Erick.

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