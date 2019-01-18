Servidores da Assembleia têm aumento no tíquete-alimentação

Fachada da Assembleia Legislativa do ES, onde estão os gabinetes dos 30 deputados estaduais capixabas Crédito: Marcelo Prest

A partir deste mês, os 1.335 servidores efetivos e comissionados da Assembleia Legislativa do Espírito Santo receberão quase R$ 80 a mais em seu tíquete-alimentação mensal. O benefício, que em dezembro do ano passado foi de R$ 1.036,84, passará a ser de R$ 1.115,02. De acordo com a Casa, o impacto anual será de R$ 1.252.443,60.

Desde 2013, uma resolução aprovada pela Assembleia determina que o valor do tíquete-alimentação seja atualizado automaticamente a cada ano, tendo como base o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) do ano anterior, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em 2018, o índice teve aumento de 7,54%. Como em 2017 o IGP-M foi negativo (-0,5326%), não houve aumento do benefício para os servidores no ano passado.

A informação foi divulgada pelo atual presidente da Mesa Diretora, o deputado Erick Musso (PRB), pelas redes sociais. Ele, que concorre à reeleição para o próximo biênio e já conta com o apoio de 19 deputados, destacou em postagem que o aumento só foi possível em função da gestão financeira feita pelo comando do Legislativo estadual em 2018.