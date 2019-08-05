Promessa

Servidor terá "algum reajuste" em 2020, diz Casagrande

Governador afirmou que ainda está analisando o desempenho da economia nacional para cravar o percentual, mas que todas as categorias terão o salário reajustado no próximo ano

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 12:57 - Atualizado há 6 anos

Casagrande prometeu reajuste para servidor em 2020 Crédito: Caique Verli

O governador Renato Casagrande afirmou, em entrevista ao Gazeta Online, na manhã desta segunda-feira (5), que o servidor público do Estado terá reajuste em 2020.

Casagrande disse que ainda está analisando o desempenho da economia nacional para cravar o percentual, mas que todas as categorias terão o salário reajustado no próximo ano.

"Algum aumento nós teremos em 2020. Não sei ainda o percentual, vai depender da retomada do crescimento", declarou.

Servidor terá ENTITY_quot_ENTITYalgum reajusteENTITY_quot_ENTITY em 2020, diz Casagrande

O governador disse que é desejo enquadrar a média salarial do servidor do Espírito Santo à média nacional, em especial dos profissionais que atuam na segurança pública.

"Nós estamos limitados à Lei de Responsabilidade Fiscal, à manutenção do enquadramento na nota máxima de gestão fiscal e estamos limitados ao crescimento da economia. Se retomar a economia, a gente pode começar a dar esses passos", explicou o chefe do Executivo.

O último reajuste no salário dos servidores estaduais ocorreu em abril de 2018, de 5%, o único aumento dado durante o último mandato de Paulo Hartung. O impacto, anunciado na época pelo então secretário da Fazenda, Bruno Funchal, foi de R$ 269 milhões por ano aos cofres do Estado.

A declaração de Casagrande de que vai conceder reajuste em 2020 foi dada após a inauguração da nova Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em Vitória.

Localizada no bairro Santa Luíza, a unidade recebeu adaptação para melhorar a acessibilidade, com banheiro adaptado, adequação de rampa de acesso com instalação de guarda corpo e corrimão.

A reforma do prédio contou também com uma pintura geral, instalação de pisos, manutenção das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, além de substituições estruturais de janelas, esquadrias e telhado. Também foi feito o reforço na segurança do imóvel, com instalação de grades metálicas e a revitalização da fachada. Além da reforma, o Governo do Estado também entregou 66 novas viaturas descaracterizadas para atender unidades da Polícia Civil na Grande Vitória e no interior do Estado

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta