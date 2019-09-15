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Visita no hospital

Sérgio Moro visitou Bolsonaro no hospital neste domingo

Não há previsão de alta do presidente, que está internado há uma semana.

Publicado em 

15 set 2019 às 17:52

Publicado em 15 de Setembro de 2019 às 17:52

O presidente da República, Jair Bolsonaro, ao lado do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro Crédito: Marcos Corrêa/PR
O ministro Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, visitou neste domingo, 15, o presidente Jair Bolsonaro no hospital em São Paulo, onde ele se recupera de uma cirurgia de hérnia. O ministro saiu sem falar com os jornalistas que fazem plantão no local.
Não há previsão de alta do presidente, que está internado há uma semana.
Bolsonaro assistiu nesta tarde ao jogo entre Corinthians e Fluminense pela TV. A primeira dama, Michele Bolsonaro, e o filho dele, Carlos Bolsonaro, estavam no quarto com o presidente, no hospital Vila Nova Star.
O presidente caminhou nesta tarde pelos corredores do hospital, segundo a assessoria de imprensa da Presidência da República.

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