Sergio Moro pede afastamento do cargo

Segundo publicado no Diário Oficial desta segunda-feira, afastamento é temporário

Agência Estado

Publicado em 8 de julho de 2019 às 13:37

 - Atualizado há 6 anos

Sérgio Moro Crédito: André Coelho

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, ficará afastado do cargo na próxima semana "para tratar de assuntos particulares". O período de afastamento do ministro se dará de 15 a 19 de julho. O despacho presidencial que autoriza a licença de Moro está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, dia 8, sem mais informações sobre os motivos da decisão.

Mensagens mostram colaboração entre Moro e Deltan na Lava Jato

O Ministério da Justiça e Segurança Pública explicou, por meio de sua assessoria, que o afastamento de Moro se trata de uma licença não remunerada prevista em lei. "Por ter começado a trabalhar em janeiro, o ministro não tem ainda direito a gozar férias. Então está tirando uma licença não remunerada, com base na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990", informou a assessoria do ministério.

"Não reconheço essas mensagens", afirma Sergio Moro

Segundo um auxiliar da pasta, a licença já estava sendo planejada desde que o ministro assumiu, e não tem a ver com o cenário atual de pressão sobre Moro relacionada a uma suposta troca de mensagens com procuradores.

'In Fux we trust', diz Moro a Deltan em mensagem sobre ministro do STF

